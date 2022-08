Astrotarocchi: 2 agosto 2022

-Ariete qualche accordo non vi convince troppo, in realta’ oltre che l’accetterete e sara’ molto vantaggioso per voi, sia in termini di soddisfazione sia in termini economici, ci sara’ un colpo di fortuna tenete le antenne dritte prossimi giorni

-Toro gli affari di cuore, andranno bene, ci saranno soluzioni un po’ lente ma certe solide e stabili, dovrete avere solo la pazienza di attendere ancora un po’, nell’autunno si faranno scintille

-Gemelli nella vostra casa regnera’ l’armonia e la fortuna nei prossimi tempi, c’e’ una bella energia e fate sempre in modo di mantenerla, sicuramente ci saranno anche ottimi sviluppi professionali ed economici

-Cancro a causa di un battibecco sarete un po’ confusi e con la testa per aria, il consiglio e’ quello di cambiare direzione e lasciar correre, ci sono cose piu’ importanti da fare e piu’ interessanti che debbono arrivare

-Leone all’improvviso qualcosa potrebbe risolversi era solo questione di tempo che pero’ e’ passato, proprio quando non ci pensate piu’ lo risolverete

-Vergine ci sono scelte che volete fare ma che per ora sono ferme, avete comunque le idee chiare, le farete ma in momento piu’ opportuno, quindi per ora rilassatevi

-Bilancia vi state allontanando dall’isolamento e siete un po’ in apprensione ma non e’ il caso, ci sono delle comunicazioni che si chiuderanno per un po’ ma trattandosi di periodo di vacanza riprenderanno tranquillamente piu’ avanti, non c’e’ nulla che non va e’ solo un momento di forte stanchezza

-Scorpione arrivano notizie di piccola importanza ma che a voi sbloccheranno molte strade c’e’ ancora un po’ da sopportare ma tranquille che siete sulla via della piena realizzazione, un po’ faticosa ma c’e’ abbiate fede

-Sagittario state affermando il vostro successo lavorativo e ancora di piu’ se lavorativo su social, e’ possibile un incontro nascosto con qualcuno, un bell’incontro che vi fara’ capire alcune cose importanti

-Capricorno state in silenzio ad osservare quello che accade al di fuori, nella cerchia di amicizie, c’e’ qualcosa che non vi convince ma capirete meglio nei prossimi giorni

-Acquario non ci sono grandi colpi di scena ne’ in bene ne’ in male e’ solo un mese particolare dove un po’ tutti si rilassano, abbiate pazienza che anche le vostre cose si aggiusteranno

-Pesci persiste un po’ d’inquietudine in coppia, ma anche qui le cose si aggiusteranno, a volte non e’ facile per chi aspetta ma altra strada non c’e’, occorre la pazienza

