Astrotarocchi 19 Ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE un nuovo inizio o qualcosa che volete rinnovare al momento trova delle difficolta’, piu’ avanti sara’ possibile avviare questa cosa, per ora bisogna fare quello che si puo’ con quello che si ha, ma con l’anno nuovo sicuramente i progetti si mettono in moto

TORO si mettono a posto diverse situazioni in questi giorni e qualcuno nel frattempo comunica a una persona di vostro interesse cio’ che fate o magari scrivete, quindi occhio a quello che fate o dite potrebbe agevolare qualcosa che e’ in stallo. Per ora.

GEMELLI inizia qualcuno a corteggiarvi, l’avviso e’ sempre lo stesso non parlate delle vostre cose a nessuno, per ora tutelate qualcosa che non sapete come andra’, ma meglio prevenire che curare

CANCRO un grosso ostacolo e’ stato debellato e quindi ora finalmente potete procedere a passo spedito verso il vostro successo e le vostre mete. Non fatevi fermare da nessuno, si profilano anche accordi vantaggiosi con qualcuno

LEONE arrivano notizie in famiglia o a voi molto positive riguardo una donna o comunque qualcuno che a voi interessa molto e’ possibile per qualcuno la risoluzione in campo affettivo quindi avanti tutta

VERGINE Le strade che sembravano sbarrate, sembrano continuare ad esserlo ma attenzione arrivano ottime notizie se avete un problema legale o qualcosa che ha a che fare con i soldi e per un colpo di fortuna si risolve

BILANCIA alti e bassi d’umore stanno facendo il bello e il cattivo tempo, quello che non sopportate piu’ potete lasciarlo e guardare in avanti che il sole e’ pronto a sbucare di nuovo per voi ma dovete un po’ crederci.

SCORPIONE arrivano notizie un po’ confusionarie ma con un colpo di genio userete questa notizia a vostro vantaggio e arriverete anche ad avere un bel successo, siete nella direzione giusta

SAGITTARIO ci vuole un po’ di coraggio per affrontare una volta per tutte un problema che vi ha assillato, e forse riguarda anche la legge che lo risolvera’ a vostro favore, in ogni caso di qualunque cosa si tratti si risolve

CAPRICORNO alcune notizie giungono alla persona giusta al momento giusto e aggiustando un po’ il tiro tutto si sistemera’ ci sono accordi di tipo economico pronti in arrivo

ACQUARIO avete in mente qualcosa che proprio non vi va giu’ troverete il modo di rinnovare la stessa cosa e farla funzionare, si prospetta un bel successo per voi avanti tutta

PESCI sembra un po’ tutto cristallizzato, ma arrivera’ l’ora del disgelo e solo allora si capiranno le ragioni e i torti, qualcuno, che non siete voi, si mangera’ le mani



Buona giornata ❤