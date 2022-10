Astrotarocchi: 19 Ottobre

Ariete molto probabile ci sia una disputa fra parenti, amici, colleghi la carta consiglia di rimanere, se cosi fosse, impassibili e tranquilli, le questioni si risolveranno con il tempo

Toro allontanatevi da tutto quello che portera’ piccole discussioni o confusione, nell’arco della giornata sicuramente la situazione migliorera’, sono giorni un po’ tesi che passeranno velocemente

Gemelli la sopportazione in questo periodo e’ tanta ma e’ anche vero che si risolveranno diverse questioni importanti quindi risultera’ essere meno gravosa

Cancro diverse strade da prendere vi stanno lasciando un po’ indecisi, ci vedete ostacoli dove non ci sono o possono essere superati facilmente, aggiugete un po’ di coraggio e agite

Leone vi avvicinate verso luoghi dove vi sentite protettii e al sicuro arrivano notizie che fanno chiarezza e finalmente potete tirare un sospiro di sollievo

Vergine dentro di voi siete molto malinconici ma tiratevi su che nulla a volte e’ come sembra e si possono risolvere le cose basta fare ordine e stabilire delle priorita’ troverete la giusta strada

Bilancia e’ lento il miglioramento, ma sara’ costante, riguarda tutti i settori vitali, famiglia soldi lavoro, abbiate fede che piano piano ne sarete fuori e non ve ne accorgerete nemmeno

Scorpione c’e’ un momento di grande profondita’ e si pensa molto a come migliorare le cose e a cambiare la direzione anche ai pensieri, ci riuscirete e vi sentirete anche molto protette e al sicuro

Sagittario c’e’ un colpo di fortuna che vi aspetta o sul lavoro o sui social possono esserci inviti e potete CON MODERAZIONE tentare anche la fortuna ma senza esagerare

Capricorno nervosismo per qualcosa che o avete promesso e non riuscite a mantenere o che hanno promesso a voi e non possono mantenere, siate chiari se dipende da voi, e non accadra’ nulla di grave verrete compresi

Acquario nuove amicizie sono in arrivo ma non si esclude un possibile arrivo anche di una storia importante e lui puo’ trasformarsi in un compagno di vita o arrivano comunicazioni

Pesci arrivano notizie che fanno chiarezza e cercherete la strada per risolvere questioni importanti, nei prossimi giorni sistemerete

Vi auguro una buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

Mi piace: Mi piace Caricamento...