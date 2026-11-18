ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 19 Novembre 2026

🔔Ariete Una situazione complicata, un’insidia o una persona poco sincera che dura da molto tempo (e che ha ormai messo radici profonde) è destinata a rimanere stabile ancora per un po’. Serve prudenza perché questo nodo è ben radicato e non si scioglierà nell’immediato, ma manterrai comunque il tuo equilibrio.

🔔Toro In arrivo un cambiamento improvviso e molto favorevole che porterà una ventata di novità nella tua vita, magari legato a uno spostamento, un viaggio o un nuovo progetto in movimento. Questa svolta si rivelerà una vera e propria sorpresa gioiosa, portando con sé gratificazioni, armonia e un regalo del destino che illuminerà le tue giornate.

🔔Gemelli Un’astuzia strategica o una mossa intelligente si scontra con una protezione forte, influente o autorevole , portando a un taglio netto, a una decisione drastica o a una rottura improvvisa e definitiva che sblocca la situazione.

🔔Cancro Una comunicazione importante, un messaggio o una notizia in arrivo dà il via a dialoghi vivaci, conversazioni e scambi di opinioni , portando infine a un esito radioso, pieno di successo, chiarezza e grande gioia .

🔔Leone Una situazione di isolamento, chiusura o legata a istituzioni/strutture del passato viene custodita nel silenzio, nella memoria o in un segreto scritto , trovando infine una svolta inaspettata, un colpo di fortuna o una piccola gioia che sblocca tutto .

🔔Vergine Un nuovo inizio piccolo, fresco ma ancora acerbo o bloccato da un ostacolo importante, da una situazione rigida o da una distanza da superare: richiederà tempo e pazienza prima di poter procedere. Tuttavia, l’arrivo imminente di una notizia, di un messaggero o di un movimento rapido sbloccherà la situazione, portando una ventata di dinamismo e novità.

🔔Bilancia Un ambiente sociale, una riunione o un contesto pubblico porta con sé tensioni, discussioni accese, confronti verbali o la necessità di fare pulizia e chiarezza attraverso parole taglienti , il tutto segnato da un peso karmico, da una prova da superare o da un destino inevitabile. Ne verrete comunque fuori bene e con le vostre ragioni e richieste soddisfatte

🔔Scorpione Un legame profondo, puro e sincero attraversa una fase di temporanea incertezza, di pensieri velati o di leggeri dubbi, che mettono alla prova la stabilità emotiva della donna. È un momento di riflessione in cui la nebbia confonde i sentimenti, ma la purezza dell’intento saprà presto dissolvere ogni ombra, riportando chiarezza e armonia nel cuore.

🔔Sagittario Un momento di profonda intuizione, di sogni intensi o di forte ispirazione interiore (la luna) si unisce alla guida e alla protezione delle stelle, portando chiarezza e successo spirituale. Questa combinazione apre la strada a una svolta risolutiva: troverai finalmente la chiave giusta per sbloccare una situazione importante e realizzare ciò a cui aspiri.

🔔Capricorno Un bivio importante, una scelta da compiere o la necessità di prendere una direzione precisa si unisce a un flusso economico, lavorativo o di grande movimento e abbondanza, trovando la sua guida o il suo punto di riferimento in una figura maschile, un partner o un uomo autorevole . È una scelta concreta che riguarda la stabilità materiale o sentimentale, guidata da chiarezza d’intenti.

🔔Acquario accuserete un po’ la pressione dei tanti impegni a cui far fronte, ma niente paura, macchine da guerra come voi, pochi al mondo, arriverete si stanchi, ma con tutto quello che c’era da fare, fatto e finito, la giornata e’ buona ma stancante molto

🔔Pesci attenzione alle occasioni che sembrano imperdibili, perdetele pure tranquillamente, non sono occasioni d’oro, ma solo molto ben mascherate, in realta’ non mantengono nulla delle promesse fatte, la giornata e’ comunque buona

👉Per info letture personalizzate, annualita’, mensili di cartomanzia, lettura fondi caffe’, lettura sibille, rune , abbonamenti settimanali potete contattarmi su messanger su whatApp al

‪‪+39 347 57 49 499 e seguitemi sul mio gruppo Facebook Tarocchi Carte e Mille Magie