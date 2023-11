Astrotarocchi 19 novembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete siete un po’ indecisi su qualcosa e state scegliendo che strada prendere sicuramente vi muoverete, nei prossimi giorni con cautela, qualche piccolo ostacolo ancora c’e’ da superare, ma state tranquille vi avviate verso la direzione giusta e se qualcosa c’e’ da sistemare riuscirete tranquillamente

Toro per natura amate le cose chiare, e stare in ” sofferenza ” per qualcosa che non lo e’, vi crea problemi, state tranquille sceglierete di fare luce e capirete esattamente cosa c’e’ che non va, riuscirete anche voi a mettere a posto ogni cosa e finalmente ritornerete alla placida tranquillita’ si sempre

Gemelli avete fatto il necessario per ritornare alla vostra pace, fate solo attenzione che non si mettano in atto tranelli e sotterfugi per farvi passare dalla ragione al torto rimanete senza ulteriori problemi, fermi sulla vostra posizione e tutto scorrera’ liscio

Cancro c’e’ qualcosa che si e’ chiuso definitivamente ma la chiave l’avete in mano voi, e le vostre soddisfazioni le avrete tutte, se di buono avete seminato, questo raccoglierete, diversamente avrete modo di, comunque, riparare a quanto fatto, in ogni caso tornera’ l’equilibrio e la serenita’

Leone c’e’ ancora qualcosa da sistemare e non avete molto spirito di sopportazione ma arrivano le buone notizie e finalmente potrete cambiare direzione e tornare o andare dove volete, il periodo di costrizione sembra essere finito.

Vergine qualcosa con qualcuno si e’ bloccato, ma le difficolta’ come la felicita’ non durano per sempre, con un po’ di fortuna mentre vi occupate delle vostre cose, questa situazione si sblocca e tornate alla vostra stabilita’, con un bel sospiro di sollievo

Bilancia qualcosa che non e’ stato giusto nei vostri confronti verra’ riparato, e potrete vedere i vostri diritti rispettati, c’e’ stato tanto patimento, ma la soddisfazione superera’ ogni aspettativa e’ solo questione di tempo

Scorpione arrivano le soddisfazioni per il buon lavoro che avete fatto, avete fatto una buona pianificazione e quindi meritate il successo che avrete, per chi lavora in proprio aumenta la clientela e anche questo e’ meritato. E’ tempo di raccogliere

Sagittario diminuiscono le notizie e la chiave per sbloccare anche voi, questa cosa, la troverete, molto pesante e’ stato tutto il periodo ma state tranquilli, il rigore che avete adoperato per rimettere le cose in ordine verra’ ben ripagato. Non e’ sempre notte, arriva anche per voi il sole

Capricorno qualcosa vi pesa nel cuore e vi state togliendo la serenita’ come un circolo eterno, ogni occasione e’ buona per stare in affanno. Rilassatevi, le cose che sono destinate ad andare bene c’andranno con o senza il vostro affanno, cercate di non agitarvi di continuo, la vostra tenacia al momento giusto verra’ ripagata, ma nel frattempo rimanete tranquilli

Acquario un po’ di confusione in questi giorni, non ve la siete fatta scappare, e un po’ tutte le cose hanno subito un rallentamento ma voi non vi siete agitati, sapete che ce la farete e poco importa che ci sia la nebbia, sapete anche che si diradera’ e si vedranno le cose in maniera piu’ chiara, manca poco per tornare alla tranquillita’ e alla vostra fantasia e innovazioni che tanto vi stanno mancando. Animo a breve torna la normalita’

Pesci arriveranno, prossimi giorni, notizie riguardanti soldi che dovreste avere che sono stati fermi per inciampi burocratici, si stanno sbloccando e arriveranno, per gli altri sono possibili guadagni extra



Buona giornata



