Astrotarocchi 19 novembre 2022

⭐️Ariete da qualche giorno sentite un fastidio ma non sapete bene il motivo, c’e’ un po’ di noia ma tutto questo sta per finire. c’e’ la fine delle fatiche un nuovo inizio decisamente migliore del precedente dove ci sara’ piu’ abbondanza e piu’ serenita’, il consiglio e’ quello di aiutare questo fine ciclo in modo d’arrivare meno stanchi al nuovo in arrivo

🌙Toro state cercando nuove strade da percorrere e i dubbi sono davvero tanti, a volte non scegliere e lasciare che le cose accadano e’ la migliore scelta da fare, avete in realta’ delle strade aperte, arrivate un po’ per caso ma a volte sono proprio quelle che funzionano, non abbiate paura le sfide, lo so per i Toro, che sono un po’ abitudinari, possono essere pesanti, ma se mai si accettano, non ci si puo’ poi lamentare che nulla cambia, il consiglio e’ proprio quello di accettare le sfide

⭐️Gemelli in questo periodo l’imprevedibilita’ degli eventi vi ha un po’ messo sottosopra ma avete dalla vostra, quando volete, la freddezza del saper ragionare razionalmente e in questo momento e’ proprio questo che e’ richiesto : la razionalita’ nell’affrontare le questioni una per volta, e senza farsi prendere dal panico, il consiglio? Nessuna ansia

🌙Cancro Siete molto versatili in questo momento ma ci sono anche molti alti e bassi d’umore perche’ non vedete risultati concreti o come li volete voi, questo e’ il periodo per voi di seminare e osservare, raccoglierete piu’ avanti quindi va benissimo la versatilita’, non avete nulla da temere, e’ solo molto faticoso

⭐️Leone per voi, spinti da un’energia molto forte lavorerete sodo ma la carta suggerisce di preferire il lavoro di squadra, e questo portera’ voi direttamente al successo massimo, quindi lavorate aiutando anche altri a crescere e diventerete i naturali leader, essere un re comporta onori e oneri

🌙Vergine siete governate da una carta che parla d’intelligenza dovrete agire non abbiate paura ne’ di costruire ne’ di perdere quello che avete costruito, quindi il consiglio e’ quello di darsi da fare e di perseverare che i frutti arriveranno

⭐️Bilancia c’e’ determinazione e coraggio e una bella dose di buona energia per affrontare le cose da sistemare, anche la fortuna e’ dalla vostra, arrivano aiuti insperati, e le cose che creano difficolta’ le risolverete sicuramente

🌙Scorpione Sarete sovraffaticati e stanchi avete si delle grandi abilita’ ma vi state ” sfruttando ” troppo e rischiate di distrarvi e di essere ripresi da qualcuno, la cosa potete evitarla prendendo meno di petto le questioni e cercando di non voler a tutti i costi arrivare prima del tempo. Calma c’arriverete ugualmente

⭐️Sagittario Questa giornata qualche ostacolo c’e’ ma uscite voi in prima persona pronte a pianificare, a fare delle scelte e a prendere infine dei giusti riconoscimenti e tanta tanta buona energia che profonderete senza risparmio verrete sicuramente premiate

🌙Capricorno prima dei grandi cambiamenti, in generale in tutti i campi, c’e’ sempre un momento di grande immobilismo, come se nulla andasse ne’ indietro ne’ avanti. E’ un errata convinzione, tutto, anche se non lo vediamo, cammina e si evolve, all’improvviso arriva. Capirete solo quel momento che non era inutile quell’immobilismo, ma si stavano preparando grandi eventi e naturalmente vale anche per voi

⭐️Acquario Idee chiarissime e per di piu’ aiutate da un sole spettacolare siete molto concreti in questo periodo e la testa va benissimo c’e’ forse anche un eccesso d’idee che s’accavallano farete chiarezza ci sono piccoli ostacoli che aggirerete molto bene cambiate veloci direzione se qualcosa non vi convince, falciate.

🌙Pesci Per voi e’ sempre battaglia ma la cosa bella e’ che ne uscite bene e senza ossa rotte, scoprirete d’avere grandi capacita’ lavorative ( nel vostro settore naturalmente ) e quindi un’idea geniale o un ” fulmine ” vi fara’ capire che nuova strada si sta aprendo, anche voi avrete il vostro bel da fare e non fatevi scappare la fortuna



✨Buona giornata ✨

