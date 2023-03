Astrotarocchi 19 marzo 2023

a cura di Cristina Olmi

-Ariete attenzione avete la sensazione che qualcuno possa pugnalarvi alle spalle, ma per ora pericoli di questo genere non ne correte, e’ il caso di rilassarvi un po’

-Toro Siete un po’ chiusi in voi stessi a riflettere sulla convenienza o meno di fare qualcosa, buttate le basi e nonostante siete un po’ in preda alle emozioni, il risultato sara’ eccellente

-Gemelli qualcosa vi tiene legate, ma cercate di andare oltre gli apparenti fermi, ci sono persone che vi daranno molta soddisfazione e con la primavera arrivano i corteggiatori

-Cancro state pensando a qualcuno con cui vi divertite molto ma che e’ molto ermetico, non comprendete bene le sue intenzioni, ve le fara’ capire al momento giusto

-Leone attenzione oggi non e’ una giornata su cui si puo’ contare sulla fortuna, e’ bene non prendere decisioni affrettate, o meglio rimandare

-Vergine anche le questioni piu’ pesanti si stanno mettendo in ordine, tanta fatica ma finalmente si vede la luce in fondo al tunnel

-Bilancia le questioni bloccate a piccoli passi verranno superate e avete tutte le buone intenzioni per riuscire e ce la farete

-Scorpione ci sono grandi successi in arrivo e grandi realizzazioni, continuate a lavorarci e non mollare arriveranno anche per voi

-Sagittario lungo l’arco della giornata potreste cedere alla tentazione di vendicarvi di qualcosa che vi e’ stato fatto, non fatelo non avreste alcuna soddisfazione, meglio ignorare

-Capricorno arriva una bella fortuna per voi, cercate di non lasciarvela scappare, si possono risolvere molte cose con una mano della dea bendata ( entro 1 settimana )

-Acquario a protezione vostra c’e’ un anima a cui potete chiedere una mano, per qualunque situazione, che aspettate? Chiedete e vi sara’ dato

-Pesci c’e’ la chiave per sbloccare qualcosa ed e’ ora che la usiate nulla si muove se non lo volete



Buona giornata