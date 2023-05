Astrotarocchi

19 maggio 2023 di Cristina Olmi



-Ariete attenzione alle questioni economiche. E’ un ciclo che si ripete quindi se non e’ positivo, bisogna capire dov’e’ l’errore ed evitare di commetterlo, potrebbe ripetersi fino a quando non si e’ compreso ed eliminato il problema, solo allora scomparira’

-Toro arrivano notizie di persona a cui siete molto legati e possono riguardare la famiglia o persone di una certa eta’, o vi viene rivelato qualche segreto, comunque una giornata tranquilla

-Gemelli ci saranno dei riconoscimenti molto positivi per voi e sono in arrivo soldi extra che non v’aspettate quindi una buona giornata

-Cancro ci saranno dei cambiamenti che vi porteranno qualche ritardo ma niente che non si recuperi nell’arco della giornata

-Leone oggi giornata tranquilla e per chi puo’ una giornata di respiro, senza affanni non sarebbe male e sopratutto riposate la mente ne ha bisogno

-Vergine vi trovate ad un bivio, dovrete scegliere ma ancora c’e’ confusione, evitate di fare scelte affrettate o senza un adeguato ragionamento rischiate di prendere la strada sbagliata

-Bilancia i nuovi inizi portano un bel supporto di energia e di entusiasmo che non dovrete perdere strada facendo, arrivano comunicazioni importanti

-Scorpione sono possibili inviti da parte di una persona o a cui voi tenete o di lavoro per un chiarimento che finalmente ci sara’, potreste all’improvviso decidere di chiudere questa faccenda definitivamente e andare oltre

-Sagittario si trova una soluzione a qualcosa che si ripete ciclicamente ma e’ una cosa che non si puo’ evitare non dipende da voi importante e’ riuscire a cavarsela bene

-Capricorno fine di qualcosa e nuovo inizio o rinnovamento di qualcosa che gia’ esiste solo che rinasce sotto un bellissimo auspicio e un’ottima energia, quindi anche molto fortunato, se qualcosa deve iniziare oggi e’ il giorno giusto

-Acquario oggi meglio non sognare e tenere i piedi a terra se avete bisogno di una mano per fare qualcosa parlate con chi sapete una mano la puo’ dare e chiedete, avrete il supporto necessario

-Pesci quello che vi sta assillando e’ un problema che dovreste riuscire a risolvere anche se non e’ facile cercate di rimanere tranquilli, andra’ bene



Buona giornata