💌💌💌Astrotarocchi 💌💌💌💌💌19 Luglio 2023 di Cristina Olmi💌💌



💌Ariete alcune grandi sofferenze vi sono state procurate e non comprendete come sia stato possibile, la chiave e’ qualcuno che e’ molto vicino a voi, e che ve le ha procurate, arriverete a capire e a risolvere con grande soddisfazione l’intera vicenda, piu’ in generale la giornata e’ tranquilla

💌Toro per voi la giornata e’ ottima, ci saranno o comunicazioni molto importanti o grande soddisfazione per qualcosa che non v’aspettate, anche se inattesa ben vengano le gioie

💌Gemelli qualcosa che ultimamente sembrava precario, trova finalmente la sua stabilita’ e potrete tirare un sospiro di sollievo finalmente anche voi potrete rilassarvi un po’

💌Cancro risolta una questione importante ci metterete una bella pietra sopra e andrete avanti, si stanno preparando per voi delle belle soddisfazioni e non avrete piu’ tempo per piangere chi non vuole esserci

💌Leone qualche sogno e’ stato infranto, ma ne avete un cassetto pieno, sara’ sufficiente prenderne un’altro e concentrarsi su quello vi renderete conto, nel tempo, che quello precedente non vi meritava

💌Vergine alcune questioni che vi hanno ferito, verranno chiarite, per qualcuno forse anche in sede legale, ma tranquille avrete la vostra ragione, e anche delle belle soddisfazioni, e’ solo questione di tempo

💌Bilancia la vostra idea e’ quella di andare avanti senza fermarvi a perdere tempo ed arrivare piu’ presto alle mete prefissate, siete stanchi di persone che portano via energie e veramente fate bene a lasciare andare certe situazioni, comunque riuscirete nel tempo ad ottenere soddisfazione

💌Scorpione qualcuno sta cercando di riparare a un torto fatto a voi, e’ proprio il caso di essere severi e di far capire il dolore che ha arrecato, in ogni caso dei torti subiti verranno riparati

💌Sagittario state muovendo i primi passi verso un nuovo viaggio che potrebbe essere solo nella vostra testa, quindi un progetto, che dovra’ mettersi in piedi, la buona notizia e’ che andra’ bene

💌Capricorno giornata tranquilla dove la normale attivita’ quotidiana non viene stravolta da nessun evento particolare, forse qualche notizia di qualche amico ma nulla appunto che cambi la direzione alla giornata che si rivela calma

💌Acquario arrivano ottime notizie riguardo soldi o persone che ve li debbono rendere iniziano a restituire quindi un’ottima notizia per voi

💌 Pesci siete il cuore della vostra famiglia, chiunque ha un problema corre da voi, per essere confortato, e la domanda nasce spontanea : chi conforta voi ? Siete colonne dovrete pensare voi a voi stesse



💌💌 Buona giornata 💌💌