Astrotarocchi: 19 luglio 2022

-Ariete c’e’ una bel sole per voi che giusto vi ricarica di quell’energia che di continuo usate e che ancora e’ richiesta per sopportare qualche sacrificio, quindi una giornata impegnativa ma anche molto proficua, approfittatene

-Toro state controllando piu’ cose, ma tranquille che un ottimo aiuto lo riceverete dall’alto, vi verra’ data una mano per risolvere le varie beghe quotidiane che naturalmente risolverete tutte

-Gemelli arrivano all’improvviso comunicazioni da parte di una donna che sblocca qualcosa ci vorra’ un po’ di furbizia per risolvere una questione, ma questa unita all’intelligenza vi portera’ fuori da una situazione un po’ delicata nel migliore dei modi

-Cancro un battibecco rischia di far diventare una situazione semplice in un problema, cercate di sminuire il fastidio che provate, dopodomani potreste pentirvi di essere stati cosi duri, cercate se potete di evitare

-Leone il vostro sentimento per una persona che conoscete da molto tempo invece di diminuire come vorreste aumentera’ e quindi la domanda e’ se la risolverete, la risposta e’ un si

-Vergine il lavoro vi dara’ grande soddisfazione, cercate di non trascurare dettagli importanti che vi permetteranno nel tempo anche di essere riconosciuti come grandi lavoratori e vi faranno guadagnare sicuramente dei punti in piu’ per eventuali avanzamenti di carriera

-Bilancia si viene a conoscenza attraverso notizie da parte di qualcuno e per un colpo di fortuna di qualcosa che vi riguarda e di un rinnovamento di situazione a cui non pensate proprio, sara’ un bel rinnovamento che vi porterete avanti nel tempo con ottimi risultati

-Scorpione siete molto fedeli a voi stessi in questo periodo quindi porterete avanti le vostre cose con calma e tranquillita’ una giornata effettivamente di lavoro e serenita’

-Sagittario la chiarezza e’ stata fatta e sapete anche cosa fare per ottenere quello che volete, non ci sono piu’ scuse la stabilita’ si ottiene facendo tanto lavoro e tanti sacrifici, se e’ questo che volete rimboccatevi le maniche e datevi da fare

-Capricorno rimanere sulle proprie posizioni non e’ il modo migliore di venir fuori da qualunque situazione, cercate di essere ragionevoli e ascoltate anche i pareri altrui

-Acquario per voi inviti, corteggiatori e tanto bel da fare in questo periodo, assecondate questo momento di svago e di serenita’ ne avete bisogno

-Pesci c’e’ molta ansia e tanto nervosismo che va tenuto a bada a volte la vita ci mette a dura prova, ma le superete alla grande abbiate fede e tutto si aggiusta

Buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

Mi piace: Mi piace Caricamento...