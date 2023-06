🌺🌺🌺Astrotarocchi🌺🌺🌺🌺🌺19 giugno 2023 di Cristina Olmi 🌺🌺



🌺Ariete e’ una giornata tranquilla dove forse gia’ inizia a risolversi qualcosa, o quantomeno si parlera’ con la persona giusta che iniziera’ a muovere le acque di un mare troppo calmo e sicuramente e’ in grado d’aiutarvi

🌺Toro dopo un po’ di turbolenza arrivano giornate tranquille dove si potranno riordinare le idee e ripartire per la prossima meta e conquista che avete in mente da fare, la strada non e’ completamente libera, ma siete saltatrici nate, supererete le difficolta’ per arrivare dov’e’ necessario

🌺Gemelli un qualcosa vi colpira’ nel profondo a livello affettivo, sentimentale, forse qualcosa si sblocca e ci saranno scelte da fare, che si riveleranno molto fortunate afferrate l’occasione al volo

🌺Cancro qualcosa non riuscite proprio a comprenderlo, ma tranquille che arriva una spiegazione e anche una risoluzione ad un problema che ha dato filo da torcere, si ripareranno i danni

🌺Leone un ostacolo ve lo state per mangiare, e procedete senza troppo starci a pensare verso la vostra meta, il cammino e’ lungo ma senza dubbio non vi spaventa nulla e arriverete a conquistare la vostra vetta, ogni tanto godetevi anche il viaggio 🌺🌺🌺🌺🌺🌺Vergine attenzione c’e’ qualcuno che non ha piu’ molta voglia di condividere l’amicizia con voi, e questo puo’ anche accadere ma basterebbe dirlo, invece piano piano si allontana, non corretegli dietro e’ arrivata l’ora che faccia il suo cammino

🌺Bilancia qualcosa vi confonde le idee, ma se rimanete fermi senza nessuna scelta, sara’ la soluzione ad arrivare a voi, a volte anche non scegliere va bene

🌺Scorpione qualcuno che ha un problema ve lo dira’, voi potrete dare una mano, ed e’ il caso, visto che solo voi potrete farlo. Aiutate a fare chiarezza e ve ne sara’ riconoscente

🌺Sagittario state portando la vostra vita in tutt’altra direzione, ed e’ ora proprio di cambiare, se sentite forte questo stimolo non abbiate paura a farlo, sara’ per alcuni versi anche molto allegro

🌺Capricorno arriva per voi un accordo e all’improvviso quello che vi sembra possa nascondere qualcosa di oscuro, diventera’ chiarissimo e per di piu’ vi portera’ guadagni, quindi chiarite quello che non lo e’, e andate avanti

🌺Acquario la fortuna vi accompagna, non girate la testa altrove, non e’ sempre cosi benevola, se continuate a non vederla se ne andra’ altrove, ben 2 occasioni vi capiteranno d’afferrare al volo

🌺Pesci un po’ tutto e’ pesante in questi giorni e la sofferenza inizia a farsi sentire, divagate un po’ con i pensieri, serve a voi per stare bene e un po’ piu’ sereni



🌺 Buona giornata 🌺