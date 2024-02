Astrotarocchi 19 febbraio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

🌹19 Febbraio 2024 di Cristina Olmi🌹



Ariete inizia l’evoluzione favorevole di un’iniziativa, se pur un po’ confusionaria, alla fine ci si schiarira’ le idee e inizia un nuovo percorso, la chiave l’avete proprio voi, prima sistemate la confusione e prima iniziate il nuovo sentiero, la giornata va tranquilla

Toro e’ finita la tolleranza, chiusa definitivamente in un cassetto e con essa la confusione, fatto il necessario riposo, ora si riparte per avere cio’ che e’ vostro, la giornata e’ decisamente frenetica ma molto produttiva

Gemelli c’e’ un po’ di confusione in famiglia, piccole beghe che vanno e vengono, si risolvono ma sono fastidiose, per alcune questioni, al momento non ci sono soluzioni, per altre si sistemano piano piano una per volta, la giornata si presenta con delle battaglie che vengono comunque superate

Cancro c’e’ in arrivo un chiarimento sincero e onesto con qualche persona amica e finalmente capirete perche’ e’ un po’ strana ultimamente, qualcosa da mettere a posto c’e’, e si riaggiusta tutto, la giornata comunque e’ tranquilla

Leone all’improvviso cambiate direzione per qualcosa e deciderete di non proseguire per una certa strada, e cambiandola infatti ottenete il risultato che cercate, direi che la giornata e’ impegnativa ma riuscirete a fare tutto

Vergine alcuni di voi, sono in procinto di cambiare casa, o lavoro, oppure rimodernare qualcosa che gia’ esiste, molto faticoso ma lo farete, con grande soddisfazione finale e se cosi non e’ potrebbe trattarsi di un cambiamento in generale molto positivo

Bilancia ci sono spostamenti e la diminuzione un po’ della vita sociale, siete presi da qualcosa che e’ piu’ interessante, la giornata scorre liscia e senza grandi complicazioni

Scorpione se dovete spostarvi da un luogo all’altro possono esserci dei ritardi, ma a fine giornata tutto sara’ a posto, tanta fatica ma si risolve entro breve tutto

Sagittario una persona affabile, sincera e onesta vi aiutera’ in qualcosa che a voi preme molto e la metterete a posto, non dimenticatelo, al contrario piu’ avanti servira’ a questa persona e dovrete veramente ricambiare. La giornata e’ comunque con delle novita’ in arrivo

Capricorno finalmente il sollievo, alcune preoccupazioni finiscono, e potete iniziare a pianificare le mosse future che sono inerenti settori importanti, il lavoro e la situazione economica, ci vorra’ tempo ma si aggiustera’ la giornata e’ impegnativa

Acquario alcune comunicazioni sono ferme, nel frattempo voi cambierete strada e troverete una colpo di fortuna che sara’ graduale pronta ad accogliervi, probabile l’incontro con una persona del passato con cui c’e’ ancora molto da dirsi, la giornata e’ buona

Pesci dalla confusione state venendo fuori, e vi avviate verso un periodo sereno dopo tanto tanto dolore, ci vuole tempo, ma gia’ essere usciti da un frullatore, non e’ poca cosa, la giornata e’ ottima per voi



Buona giornata

