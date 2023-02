Astrotarocchi 19 febbraio 2023

Fisio fit



-Ariete a volte la vita ci ferma perche’ altri avvenimenti abbiano luogo, il perche’, si comprende dopo diverso tempo, ma ricordate nulla e’ per sempre, quindi si sbloccheranno le situazioni a voi care, e’ solo questione di tempo

-Toro ci sono cose che sono andate oltre la vostra proverbiale pazienza, piccoli fastidi che non riuscite a risolvere, ma la fortuna vi verra’ incontro e finalmente si fara’ chiarezza e ogni tassello si rimettera’ al posto giusto

-Gemelli su alcune questioni qualcosa non vi e’ chiaro c’e’ un po’ di nervosismo e ansia. Piano piano la nebbia si dissolvera’ e la risolverete oltre ad avere chiarezza, sapreta anche come agire

-Cancro le scelte fatte, sono baciate dalla fortuna, dopo tanta riflessione avete imboccato la via giusta e a breve i primi risultati inizierete a vederli, in particolare settore economico e lavoro

-Leone si e’ risolto qualcosa di molto pesante da sopportare e’ ora di rimettere a posto le cose con chi credete debba essere fatto e finalmente poi ci sara’ la serenita’ che tanto desiderate

-Vergine i vostri di progetti hanno gia’ preso il volo, avranno risultati molto molto buoni, sono accompagnati dalla fortuna e dalla buona energia, decisamente meglio di cosi non si poteva

-Bilancia Fate sempre le cose con un gran cuore, ma non viene spesso compreso, forse e’ il caso di dare veramente solo a chi merita, il resto lasciatevelo alle spalle

-Scorpione chiusura di qualcosa ora finalmente riprenderete la marcia verso la realizzazione di progetti e di nuovi avvenimenti molto positivi per voi

-Sagittario nuovi inizi che risulteranno essere stati molto faticosi ma che porteranno al successo e a successiva apertura di nuove porte e situazioni entusiasmanti. Basta avere coraggio e una vena di follia, tutto il resto sara’ possibile

-Capricorno si ripetono delle scelte da fare e le farete anche con un po’ di nervosismo ma tanta passione, spererete di aver imboccato la via giusta e in effetti imboccherete quella giusta, avete la fortuna dalla vostra parte

-Acquario sognate di aprire nuove porte a nuova vita, per farlo occorrerebbe tanta determinazione e il coraggio di mollare tutto e partire, se lo avete, questo e’ il momento giusto

-Pesci il peggio e’ passato ora si marcia verso la chiarezza, la buona energia e la ripresa delle redini della vostra vita, in mano, e’ ora di tornare al timone e navigare

Buona domenica a tutti ❤