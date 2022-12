Astrotarocchi 19 dicembre 2022

a cura di Cristina Olmi



ARIETE Le scelte che dovrete fare o quale strada prendere e’ fuori discussione, va fatta con il cuore, se ci sono ostacoli, si superano e si cambia direzione, ma sempre con il cuore dovete scegliere, troppo razionale per questo periodo non va bene

TORO avete una bellissima energia, direi proprio forte e molto molto lucente, cercate di sfruttarla a vostro vantaggio, fate le cose che da un po’ lasciate indietro, oggi potrete veramente fare molto, non aspettate e fatelo, c’e’ vittoria su tutti i fronti

GEMELLI se qualcosa si ripete ha bisogno di essere osservato per capire come non ripetere le stesse cose, una volta fatto questo allontanatevi da quella situazione, quello che c’era da imparare, lo avete appreso, non serve piu’

CANCRO qualcuno di voi sicuramente acquistera’ o prendera’ casa in affitto, e sara’, in tal caso, un buon acquisto, per gli altri hanno la chiave per trovare stabilita’ e serenita’ che aspettate a girarla?

LEONE sta per finire qualcosa a cui vi siete molto appassionati e fate ritorno verso casa per chi e’ lontano, e per chi non lo e’ potrebbe essere un ritorno metaforico di vecchie idee messe da parte che vanno riviste e messe in atto

VERGINE sono in arrivo accordi che possono arrivare o da amici con cui vi accorderete prossimi giorni per incontrarvi, o per lavoro e potrebbero essere contratti, patti insomma una di queste due cose saranno veramente importanti per voi

BILANCIA ci sono persone con le quali sembra esserci un nodo che vi lega a loro e vi fa rimanere fedeli a quell’idea, a quel ” sentire ” un legame speciale, avete ragione c’e’ qualcosa che vi lega e che e’ possibile sia un legame antico.

SCORPIONE fate attenzione a non fare qualcosa di poco saggio, se avete dei progetti in ballo, non e’ il momento di metterli in campo aspettate tempi migliori

SAGITTARIO si chiude qualcosa che e’ stato molto importante nella vostra vita, il passato, non fatevi prendere dall’ansia, questo qualcosa ha compiuto il suo ciclo e lascia spazio a cose migliori e piu’ belle, lasciate andare il passato e guardate avanti

CAPRICORNO potreste avere un incontro improvviso e piacevole, imparate, ma sicuramente gia’ lo fate, a godere dei piccoli piaceri che la vita ci offre quotidianamente

ACQUARIO e pace sia, se siete in lite, in maniera spontanea le cose si rimetteranno al loro posto, in coppia, sul lavoro o comunque su settori d’importanza vitale.

PESCI tanta pesantezza, verra’ ripagata per ogni singolo minuto di sofferenza, abbiate fede e non perdete la speranza, la vostra vita migliorera’ di netto annullando tutto il male fatto

Vi auguro una buona giornata ❤

