Astrotarocchi 19 aprile 2024

19 Aprile 2024 di Cristina Olmi



Ariete per voi oggi arrivano notizie e qualcosa che inizia ora, subito da’ i suoi risultati, c’e’, attenzione alla comunicazione in generale, puo’ risultare poco chiara o creare dei disguidi, cercate di essere chiare al massimo, la giornata e’ buona

Toro e’ un viaggio il vostro che ha incontrato molte difficolta’, le avete affrontate bene aiutate anche dalla fortuna e qualcosa che e’ in sospeso a bree si risolve bene, quindi pazienza se il mare ogni tanto si agita, importante e’ che continuiate a navigare

Gemelli a volte aprire porte non e’ cosi facile e semplice, qualche sacrificio costa sempre, ma nonostante ci siano dei ritardi, tutti i settori che ne hanno risentito, avranno la loro riuscita, quindi i sacrifici si sono fatti, ora inizia a migliorare nettamente, la giornata e buona

Cancro arriva un miglioramento della situazione, non chiedetevi da dove arriva e perche’, semplicemente ve lo siete sudato e guadagnato ed e’ giusto cosi, la giornata prevede delle buone soddisfazioni

Leone per voi arrivano giornate migliori delle precedenti, e’ tornata la serenita’ e a breve ricomincia per voi la voglia di agire, di creare e di andare avanti, ma in maniera piu’ leggera e con meno zavorre la giornata e’ buona

Vergine torna per voi anche la stabilita’ e la tranquillita’ si risolvono gli eventuali problemi legati alla quotidianita’, lavoro, denaro e comunque la giornata scorre senza fastidi

Bilancia a volte bisogna fermarsi prendere un punto di riferimento, per non perdersi dentro labirinti dove non e’ facile uscirne, e’ questo il consiglio, quando decidete di esplorare nuove idee, nuovi progetti ricordate sempre da dove partite, la giornata e’ tranquilla

Scorpione avete preso le distanze dalle difficolta’, e un po’ in solitaria state scavando dentro le vostre emozioni riuscirete anche ad andare oltre, e a conoscerle meglio, la giornata e’ di quiete, a parte la routine quotidiana

Sagittario la saggezza e’ quella che va usata in questo periodo, scalpitare a volte non funziona, anzi per ora e’ meglio il contrario, silenzio e riflessione, c’e’ qualcosa che dovete apprendere e che va compreso, onde evitare che si ripeta, la giornata e’ tranquilla

Capricorno sul ponte ( metaforico ) che avete costruito con qualcuno, il destino vi porta a percorrerlo e li trovate la risposta a qualcosa che non e’ stato chiaro fino ad adesso si sblocca qualcosa in maniera definitiva, e arrivano le soddisfazioni

Acquario fate attenzione ai simboli, ai segnali che arrivano in questi giorni, vi daranno la risposta a qualcosa che avete chiesto, o semplicemente v’indicheranno l’esatta strada da percorrere o quella giusta che state percorrendo, saranno segnali chiari e inequivocabili

Pesci scavare e riscavare, al momento non porta molto distante da quello che gia’ sapete, la sorte ha gia’ deciso per voi, e piano piano capirete la strada che dovrete prendere, il tempo e la pazienza faranno il loro lavoro, la giornata e’ buona



Buona giornata



