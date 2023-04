Astrotarocchi 19 aprile 2023

🔮🔮🔮🔮Astrotarocchi 🔮🔮🔮🔮

đź”®19 Aprile 2023 di Cristina Olmiđź”®



đź”®Ariete ci sono situazioni che vanno messe in ordine in famiglia e sacrifici da fare, ma risolverete cosi molte cose, fra cui una questione pesantissima che trovera’ soluzione e anche stabilita’

đź”®Toro lasciate da parte la nostalgia, e’ ora di dare una svolta alla vostra vita, quello che dovrete avere, lo avrete, per ora risolvete il resto senza aspettare che altri lo facciano per voi, nessuno lo fara’

đź”®Gemelli per voi si apre uno scenario ottimo in tutti i settori vitali amore, lavoro, soldi, avete una super dose di fortuna che sta arrivando, sfruttate l’onda

đź”®Cancro il cuore lo state mettendo in gabbia e’ ora di lasciarlo andare e d’inseguire i vostri sogni, arrivano comunicazioni e anche molto positive, possono riguardare anche i soldi

đź”®Leone si sta per fermare qualcosa che fate abitualmente quando lavorate e c’e’ un cambio di direzione che per un colpo di fortuna arriva a breve, questo cambio porta ottime soddisfazioni

đź”®Vergine nuove impreviste entrate di denaro sono alle porte, se avete iniziato qualcosa da poco, s’inizia a incassare diversamente sono piccole entrate extra

đź”®Bilancia arrivano ottime notizie per la famiglia o da persona a cui tenete molto, non necessariamente un fidanzato marito ecc, potrebbe essere una vecchia amicizia, qualcosa che dura da tempo e che vi fara’ molto piacere

đź”®Scorpione non ci sono piani b in questo momento quello che dovete fare non ha scappatoie, fatelo e andate avanti, solo cosi vi riuscirete a muovere, e’ il momento di concentrarsi

đź”®Sagittario ci sono scelte che dovrete fare insieme a qualcuno per fare chiarezza su qualcosa, attenzione a non fare confusione e a perseguire i vostri obiettivi, una giornata direi interessante

đź”®Capricorno c’e’ molta voglia di fare e tanta volonta’ sfruttatela per fare cose che dovete finire, e dopo sicuramente oltre a stare meglio potete iniziare cose nuove

đź”®Acquario arrivano notizie di una persona molto amica che vorrebbe incontrarvi ma potrebbe avere delle difficolta’ ha bisogno di aiuto, cercate di fare quello che potete, ne ha bisogno davvero

đź”®Pesci una giornata molto positiva per voi, sfruttate al meglio quello che potete e cercate di risolvere qualcosa che avete in sospeso, riuscirete alla grande



🔮🔮Buona giornata 🔮🔮