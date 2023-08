Astrotarocchi 19 agosto 2023

Astrotarocchi del 19 agosto 2023 di Cristina Olmi



-Ariete di scena sono i sentimenti e nuovi inizi che sono pronti per la partenza, e’ questione di poco tempo, siete di nuovo pronte per affrontare un amore con gentilezza e rinnovata fiducia verso il mondo

-Toro ci sono delle difficolta’ che state superate forse con delle comunicazioni che stanno tardando, la notizia positiva e’ che oggi superate l’ostacolo e le notizie saranno piu’ che soddisfacenti

-Gemelli ci saranno nei prossimi giorni qualche accordo con qualcuno e si fara’ chiarezza su una questione che comunque sembra essere in sospeso, la giornata comunque scorre tranquilla

-Cancro un po’ di sopportazione e nervosismo nei prossimi giorni e’ previsto metterete la parola fine a tutto questo e ritornate in brevissimo tempo alla serenita’ e alla vostra normale quotidianita’

-Leone siamo di buon umore e godete della stima di persone che vi vogliono veramente bene ma attenzione c’e’ qualcuno che rimane fermo ad osservare quello che fate, per poi attaccare, non vi prendera’ alla sprovvista, taglierete la cosa sul nascere e non ci sara’ nessun danno

-Vergine In questi giorni, e’ possibile che in un luogo di ritrovo parlando uscira’ fuori qualche notizia che vi torna utilein futuro, non fate capire che e’ importante questa cosa per voi, e vedrete che piu’ avanti proprio questa notizia vi porta alla vittoria di una questione, insomma orecchie dritte

-Bilancia si sta avviando per voi un cambiamento importante che potrebbe riguardare lavoro, casa, qualunque cosa e finalmente finisce una fase pesante della vostra vita, un po’ di leggerezza era ora che arrivasse, cercate di vivere le cose giorno dopo giorno

-Scorpione c’e’ qualcosa che riguarda la casa o il vostro lavoro che vorreste sistemare subito, in realta’ se ci sono degli impedimenti e’ perche’ dovrete farlo piu’ avanti, quindi non ve la prendete e lasciate fare all’Universo

-Sagittario arrivano notizie e incontri piu’ di uno con una persona che v’interessa molto, nell’arco di una due settimane diverse cose che sembrano non avere nessuna logica, improvvisamente troveranno il posto nel vostro puzzle e finalmente potrete tornare a sorridere e a rilassarvi

-Capricorno ignorate cio’ che vi fa male e prendetevi cura di voi stesse, a volte un bel tuffo nella famiglia, nelle proprie origini rigenera nel vero senso della parola, o comunque fate cose che fanno bene a voi, e al resto del mondo per una volta dite un bel no

-Acquario iniziate a cercare, se vi domandate che cosa e’ accaduto che non comprendete bene, nel passato lontano, e una volta capito, andate oltre, persone che vi hanno fatto male, non e’ il caso di tenerle vicine, hanno finito il loro compito e debbono andare per la loro strada, lasciatele andare

-Pesci bisogna cambiare alcune cose prima di ottenere quello che si vuole, sopratutto quando il momento e’ buio, continuare a pensare che in fondo uscirete alla luce, e che questo portera’ alla risoluzione di piu’ cose insieme quindi fiducia e camminate



Buona giornata ❤