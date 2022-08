Astrotarocchi: 19 agosto 2022

🔴Ariete Siete di fronte a decisioni importanti da prendere mantenere il silenzio e la calma, in questo frangente e’ d’importanza vitale, potrebbero esserci delle svolte decisive. Ponderate con calma la migliore mossa da fare

🟠Toro ci possono essere dei colpi di fortuna ripetuti nell’arco della giornata, non necessariamente in forma di denaro ma anche in forma di aiuto non sperato e non richiesto

🟡Gemelli state per raccogliere cio’ che avete seminato e sicuramente l’avete fatto al meglio che potevate quindi state per raccogliere buone cose riconoscimenti, inviti e anche un periodo di serenita’

🟢Cancro Ci sono in arrivo per voi nuove amicizie interessanti e anche molto stimolanti a livello intellettivo, persone a cui piace si scherzare e ridere ma anche persone dotate di forte personalita’, quindi anche ottimi ascoltatori a cui piace dialogare, che l’amore non arrivi proprio in mezzo a queste nuove conoscenze?

🔵Leone Ci sono delle opportunita’ nei prossimi giorni in arrivo, possono essere affari o comunque questioni lavorative, molto interessanti e stimolanti a livello di sfida, bisognera’ alzare l’asticella e sognare un po’ piu’ in grande, la possibilita’ di grandi successi e’ subordinata all’impegno che ci metterete

🔵Vergine Se siete in attesa di notizie, un pacco qualcosa oggi e’ possibile che la riceviate, attenzione alle parole, in caso fosse una persona, che direte, potrebbero essere fraintese e non sono necessarie, chi torna indietro sa che qualcosa l’ha sbagliato, non occorre infierire

🔴Bilancia Ci sono per voi in arrivo dei cambiamenti che di fondo non sono casuali, e’ un po’ che ci pensate e questi cambiamenti sono fortemente voluti dal destino, quindi non sara’ possibile rimandarli all’infinito, cercate soluzione adeguate a voi e alla vostra esigenza

🟠Scorpione Qualcosa che bolliva in pentola salta fuori direttamente come l’esplosione di un vulcano, e vi rendera’ noti fra le persone che vi conoscono come qualcuno che se per anni trattiene poi quando salta non ce n’e’ per nessuno, una giornata scoppiettante per voi

🟡Sagittario Attenzione alle persone di cui vi fidate ce n’e’ una non sincera, molto molto subdola, che puo’ ferirvi, ma solo perche’ vi siete fidati, siate un po’ piu’ circospetti, un po’ piu’ guardinghi e se capite chi e’ tenetela alla larga piu’ possibile dai vostri affari

🟢Capricorno Oggi siete in vena di giocare, ma non trovare un compagno che abbia la stessa vostra voglia, questo potrebbe portarvi un po’ di malumore, ma capita che la giornata non sia l’ideale per fare quello che volete, bastera’ semplicemente aspettare un giorno migliore

🔵Acquario ottima giornata la vostra, piena di sole e di voglia di fare, nessuno vi regala nulla, quindi sarete molto produttivi, ma anche molto solari e allegri quindi una buona giornata per voi

🟣Pesci Oggi non e’ giornata, meglio vedere e ascoltare il meno possibile, certe cose possono davvero ferire la vostra indole giocosa e allegra, cercate di evitare le persone a voi nocive

Buona giornata <3

