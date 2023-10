Astrotarocchi 18 Ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE c’e’ un idea per cui occorre astuzia per metterla in atto e ottenere le gratificazioni e i riconoscimenti che comunque arriveranno, riflettete prima di agire

TORO cambiando la direzione si apre una nuova porta e all’improvviso diventa chiaro chi ha fatto qualcosa che non avete ancora ben compreso. Ci sara’ chiarezza

GEMELLI da una fase di stallo, iniziate a girare intorno e cercate di capire che aria tira e che nuove conoscenze possono uscire fuori, in realta’ troverete dei corteggiatori e belle situazioni sono in movimento quindi ben venga agirare l’ostacolo

CANCRO ci sono dubbi riguardo ad alcune strade da percorrere ma tranquilli, arriva una chiave che sblocca questa scelta, facile che sia un buon amico ad aiutarvi

LEONE arrivano notizie che spazzano via ansia, paure angosce e un periodo decisamente non meraviglioso, e questo rimette in campo tutte le possibilita’ e piu’ scelte che dovrete fare, meglio scegliere fra diverse situazioni, che non avere scelta

VERGINE Fine delle situazioni che non andavano piu’ bene per voi, fatta chiarezza, e’ ora di dedicarsi un po’ al sano godersi la vita, e quindi inizia di nuovo un buon ciclo per voi, sfruttate l’onda buona per arrivare dove volete voi

BILANCIA Per voi arriva il successo su piccole e grandi questioni che sono in sospeso, e si risolvono, anche se sono state molto pesanti, comunque si metteranno a posto. Anche per voi e’ un buon momento

SCORPIONE Arriva la fortuna e un buon momento per voi, cavalcate l’onda come dei bravi surfisti e raccogliete quello che avete seminato, se in bene, raccogliete tanto e bene

SAGITTARIO Qui si sono prese delle decisioni importanti, si cerca di mantenere saldo l’equilibrio, e ci si difende in maniera corretta e onesta, costa tanta fatica, ma tanto grandi saranno i risultati, vale decisamente la pena

CAPRICORNO Il momento oscuro sta finendo finalmente un cambio di corrente porta di nuovo entrate di denaro abbondanza e lavoro direi che il periodo dell’abbondanza per voi, stia arrivando

ACQUARIO Si ripete per voi un circolo positivo dove arrivano successi, realizzazioni e si risolvono diverse questioni, fate attenzione solo a non strafare con le energie meglio preservarle

PESCI a volte ci sono scelte davvero difficili da fare ma se si vuole arrivare al successo questa e’ l’unica strada percorribile, e comunque se ne uscira’ fuori



Buona giornata