ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 18 Novembre 2026

Ariete Domani ti attornia un’energia di grande purezza, armonia e saggezza interiore. È una giornata ideale per ritrovare la pace, chiarire eventuali questioni familiari o di lavoro con maturità e compostezza. La tua integrità verrà riconosciuta e premiata, portando una profonda soddisfazione morale e un senso di protezione speciale.

Toro La stabilità è la tua parola d’ordine per la giornata di domani. Se hai vissuto momenti di incertezza, troverai finalmente un porto sicuro a cui aggrapparti. Sul lavoro e nei sentimenti c’è bisogno di tenere duro e di fidarsi della rotta che hai tracciato: la perseveranza ti ripagherà con una solida e duratura sicurezza.

Gemelli Domani le correnti energetiche favoriscono la fluidità, l’abbondanza e il benessere materiale ed emotivo. È una giornata molto ricca di intuizioni e di scambi proficui. Potresti ricevere una buona notizia legata alle entrate economiche o avvertire un forte senso di gratitudine e pienezza nel cuore. Fai fluire le emozioni senza freni.

Cancro Il cuore della tua giornata batte tra le pareti domestiche, nel calore degli affetti più cari e nella ricerca della tua tana protettiva. Domani è il momento ideale per dedicarti alla cura della famiglia, della tua intimità o per sistemare questioni abitative. Ritroverai un senso di profondo radicamento e rifugio sicuro dal caos esterno

Leone Splendore puro per te domani! La carta del Sole illumina ogni settore della tua vita, portando energia vitale, successo, chiarezza e una grande allegria contagiosa. Qualsiasi cosa tu decida di affrontare troverà la strada spianata verso il successo. È una giornata di trionfo personale: goditi ogni raggio di questa splendida luce.

Vergine Un piccolo grande colpo di fortuna è pronto a sorprenderti nella giornata di domani. Anche se ami programmare tutto nei minimi dettagli, l’imponderabile busserà alla tua porta con un dono inatteso, un’occasione lampo o una coincidenza estremamente favorevole. Accogli la leggerezza e sorridi alle piccole gioie quotidiane.

Bilancia L’amore e i sentimenti più sinceri sono al centro della tua giornata. Domani sarai particolarmente ricettivo, empatico e desideroso di armonia nelle relazioni. Che si tratti di un legame già solido o di un batticuore nascente, il dialogo affettivo sarà dolce e appagante. Lascia che sia il cuore a guidare ogni tua scelta.

Scorpione Domani avrai letteralmente in mano la soluzione a un enigma o a una situazione che ti bloccava da tempo. La Chiave apre porte inaspettate e ti dona la certezza di poter sbloccare qualsiasi dinamica, sia professionale che personale. Sfrutta il tuo intuito penetrante: la risposta giusta è già a tua disposizione

Sagittario L’energia corre veloce e porta con sé novità entusiasmanti. Domani potresti ricevere una comunicazione improvvisa, una chiamata inaspettata o l’arrivo di notizie che mettono in moto un progetto a cui tieni molto. Il dinamismo è alle stelle: preparati a cogliere al volo l’attimo e a muoverti verso nuovi orizzonti.

Capricorno Domani potresti trovarti di fronte a una sfida o a un piccolo ostacolo che richiede la tua proverbiale pazienza e determinazione. La Montagna ti invita a non forzare le cose, ma a studiare la situazione dall’alto con lucidità. Con calma, passo dopo passo, riuscirai a scavalcare qualsiasi blocco e a dimostrare la tua forza interiore.

Acquario Il vento del cambiamento soffia forte e positivo nella tua direzione. Domani è la giornata perfetta per accogliere una novità, un piccolo trasloco, un cambiamento di prospettiva o una svolta che rompe la solita routine. Lascia andare il vecchio con entusiasmo: l’aria fresca che entra nella tua vita porterà grandi miglioramenti.

Pesci: Domani sarai immerso in una dimensione sociale, calorosa e aperta agli altri. La carta del Giardino parla di incontri stimolanti, eventi pubblici, condivisione e momenti di gioia collettiva. La tua sensibilità troverà terreno fertile nelle amicizie e nei gruppi: apriti al mondo e condividi la tua meravigliosa energia creativa.