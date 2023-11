Astrotarocchi 18 Novembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete in famiglia ci sara’ un occasione per fare chiarezza su qualcosa e si riesce a trascorrere momenti sereni e di gioia, approfittate per ricaricare le pile

Toro arrivano per voi notizie o in casa o sul lavoro che risolvono definitivamente un problema che ha causato molti fastidi, sara’ comunque che questa notizia arrivi entro una decina di giorni

Gemelli siete in cerca di riconoscimenti e di successo in qualche settore e deciderete di spostare l’attenzione verso il ” focus ” della questione che vi sta a cuore. Attenzione a non confondervi le idee

Cancro arrivano notizie di qualche persona amica per un incontro carino in qualche posto pubblico, accettate se cosi e’, passerete delle ore spensierate e prive di preoccupazioni, ogni tanto ci vuole

Leone state rinviando qualche decisione da un po’, finalmente sembra prenderete l’iniziativa e farete cio’ che avete in mente, procrastinare ancora potrebbe creare ulteriori problemi

Vergine le vie davanti a voi sono tutte aperte, quando sceglierete cosa fare, qualunque cosa sia, non cambiate nuovamente strada, trovereste il cammino sbarrato, quando avete preso la decisione non si torna piu’ indietro andate fino alla fine

Bilancia Otterrete dei buoni risultati ( i settori interessati possono essere tutti ) e dopo vi prenderete una pausa un po’ da tutto, possono esserci in famiglia delle piccole entrate extra di soldi, quindi occhi aperti

Scorpione al momento tutto procede al solito ci saranno delle cose che verranno rinviate in questi giorni, se siete in attesa di un ritorno, nei prossimi mesi avverra’, diciamo che ci vuole un po’ di pazienza

Sagittario se avete avuto delle difficolta’ di tipo economico o siete in sofferenza, riprenderete sicuramente a guadagnare a breve, e’ stata dura ma avete superato la prova, per chi ha possibilita’ potrebbe esserci l’acquisto di una casa

Capricorno per voi e’ prevista una vittoria in campo sentimentale e ci saranno azioni decise da parte della persona che amate, quindi nessuna paura, andra’ bene

Acquario in seguito a un azione che farete arriva la fortuna ad aiutare a rimettere a posto qualcosa che ancora non va, tranquille che tutto si aggiustera’ nel migliore dei modi

Pesci c’e’ stato un gran caos in famiglia nel futuro c’e’ l’aggiustamento della situazione non sono esclusi ritorni



Buona giornata

❤ per consulenze piu’ dettagliate potete contattarmi su wa al n 347 57 49 499