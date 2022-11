Astrotarocchi 18 Novembre 2022

Ariete Oggi la fortuna e’ dalla vostra parte, e troverete una chiave per risolvere una faccenda fastidiosa, si tratta di comunicazioni brevi che un po’ di agitazione la mettono, ma la runa consiglia di essere pazienti e di riflettere prima di agire

Toro giornata un po’ faticosa, dove dovrete trovare delle soluzioni ci saranno comunicazioni e qualche intoppo ma alla fine della giornata tutto sara’ risolto, la runa consiglia di circondarsi di persone positive

Gemelli un po’ di ansia e’ presente ma c’e’ anche la consapevolezza che diversamente dovreste non pensare, state tranquilli che e’ solo una giornata che passa e la runa consiglia di sviare un po’ il pensiero verso cose piacevoli

Cancro fine di qualcosa che vi ha veramente fatto arrabbiare o quantomeno innervosire sicuramente dopo aver ancora battibeccato, il consiglio e’ di lasciar correre, non sempre vale la pena sprecare tempo e fiato

Leone si risolve qualcosa molto prima di quello che pensate e anche in un ottima maniera il consiglio e’ quello di rimanere positivi sempre e comunque

Vergine qualcuno vi tiene d’occhio per capire che cosa state facendo e soprattutto con chi, se non vi fa piacere per qualche giorno smettete di fare qualunque cosa, cambiera’ strada. Il consiglio? Quello di seguire l’istinto

Bilancia qualche amico cerca di fare il furbetto, fate attenzione e’ un lupo vestito d’agnello, il consiglio e’ quello di fare quello che fate sempre ma con piu’ attenzione a cosa dite a chi

Scorpione se avete programmato qualche spostamento, al momento qualche intralcio potrebbe esserci basta cambiare itinerario e il problema si risolve

Sagittario ritorni in vista per chi e’ in attesa con tanto di proposta a cui non si potra’ dire no, e’ una proposta di fidanzamento o matrimonio!!! Per chi gia’ e’ impegnato si rafforza il legame. Non tutti i mali vengono per nuocere

Capricorno arrivano, per chi lavora su social molti riconoscimenti pubblici per il buon lavoro fatto, per chi privatamente possono essere anche di tipo economico, se sognate fateveli smorfiare possono essere buoni da gioco

Acquario per voi splende un bel sole quindi c’e’ ottima energia per terminare le cose che avete in sospeso, datevi da fare, possibili piccole vincite per chi gioca ( CON MODERAZIONE ) o aiuti insperati da chi non pensate. Il consiglio sfruttate al massimo questa giornata