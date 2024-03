Astrotarocchi 18 marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 🌹 18 Marzo 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete se non c’e’ l’amore, potrebbe arrivare proprio quello importante per voi, sono possibili nuove conoscenze interessanti e in ogni caso chi aspetta ritorni, nei prossimi tempi vedra’ soddisfatta la sua aspettativa

Toro dovete essere piu’ audaci e anche godervi la vita un po’ di piu’, troppo concentrati su come risolvere alcune questioni, ma a volte le soluzioni arrivano da sole, senza cercarle, la giornata e’ un po’ pensierosa ma scorre

Gemelli un ostacolo verra’ finalmente messo da parte, e ci si sentira’ leggeri decisamente, questo inneschera’ la voglia di vivere e di godersi a pieno la vita, ed e’ quello che farete, la giornata e’ tranquilla

Cancro quello che volete e’ il benessere e la tranquillita’ che sembra persa, in realta’ dovreste continuare a perseguire quest’idea perche’ arriverete finalmente a stare sereni proprio come volete, tempo al tempo

Leone dovrete orientarvi verso situazioni diverse dalle attuali, almeno per quello che riguarda il settore economico, maggiore risparmio e’ consigliato, per farvi magari un regalo che e’ tanto che desiderate, e comunque per sentirvi sicuri e agire in tranquillita’, la giornata e’ buona

Vergine c’e’ qualche piccolo ritardo nelle questioni economiche ma niente che non si possa sistemare e attenzione potrebbe cadere una doppia faccia cosi dal nulla, allora vi renderete conto che niente accade per caso, era ora che lo scopriste, la giornata procede tranquilla

Bilancia quando le cose sembrano ripetersi sempre allo stesso modo vuol dire che qualcosa va cambiato, e quindi se riuscite a cambiare strada cambierete anche la vostra sorte, finalmente esce il sole, quindi grande energia e fortuna, e’ ora di cambiare musica

Scorpione realizzare i propri sogni si puo’, ma ad un patto, dovrete scavare molto a fondo, faticare molto ma li realizzate farete dei cambiamenti molto armoniosi e finalmente dalla precarieta’ tornerete alla stabilita’ che tanto volete

Sagittario avete programmato diverse cose, la chiave ora la potete girare soltanto voi e oltre alle idee chiare, c’e’ anche la fortuna ad accompagnarvi quindi evitate di stare ancora a girare e rigirare e’ ora di mettersi in moto

Capricorno scavando in fondo non riuscirete comunque a vedere cos’e’ che veramente vi turba, e’ necessario chiedere una mano a chi lo fa di mestiere, di qualunque cosa si tratti, comunque riuscirete a risolvere e a chiudere questi ” scavi ” in maniera soddisfacente, e’ ora di dare risposte a questioni che ancora non ne hanno

Acquario la scelta di costruire un ponte, che vada da una riva all’altra andando incontro a qualcosa o a qualcuno, e’ un ottima scelta, sempre che questo ponte sia solido e forte da reggere un passaggio di persone, a volte serve per aggirare una montagna, sta di fatto che se lo sapete solido va bene costruirlo, diversamente pensate a qualcosa di diverso. La giornata e’ di progetti

Pesci un idea ottima vi e’ passata per la testa, e pare anche sara’ fortunata, studiate bene i dettagli e vedrete che funzionera’ bene, portandovi anche dei bei vantaggi, quindi procedete senza troppo pensare, la tranquillita’ non e’ molto lontana



