Astrotarocchi 18 marzo 2023 a cura di Cristina Olmi



-Ariete ci sono idee che vi passano per la testa che potrete mettere in atto con qualcuno che una mano ve la dara’

-Toro momenti di malinconia alternati a un momento di fortuna dove qualcosa di positivo arriva, e’ una buona giornata

-Gemelli l’idea di cambiare qualcosa vi balena per la testa ma al momento e’ preferibile di no, arrivera’ il momento giusto

-Cancro ci sono questioni molto vecchie che ciclicamente si ripresentano e’ ora se danno fastidio di cambiare direzione

-Leone una mossa astuta che farete portera’ ad un- ve vantaggio che non v’aspettate, seguite l’intuizione

Vergine si dissolve la confusione e si chiude qualcosa che da troppo tempo dura, e’ ora di andare avanti

-Bilancia avrete i chiarimenti per le cose che non vi sono chiare, c’e’ necessita’ di rilassarvi un po’, tutto si chiarira’ a tempo debito

-Scorpione c’e’ un corteggiatore che partira’ a ritmo serrato e potrebbe essere una buona occasione per il futuro, prestate attenzione

-Sagittario all’improvviso un idea vi passera’ per la testa e’ bene che la mettiate in pratica

-Capricorno giornata che scorre tranquilla frabimpegni quotidiani e momenti di relax e’ bene che riposiate un po’

-Acquario nuovi inizi sono in arrivo per voi, l’amore che deve tornare non perdera’ ancora molto tempo, per gli altri una giornata tranquilla

-Pesci la svolta che aspettate da tempo e’ in dirittura d’arrivo, nel frattempo pensate a voi stessi



Buona giornata