🔮🔮🔮Astrotarocchi 🔮🔮🔮🔮🔮18 maggio 2023 di Cristina Olmi 🔮🔮



🔮Ariete ci saranno notizie chiare su qualcosa o forse termina qualcosa un mutuo, un prestito, qualcosa che ha a che fare con il denaro si risolve

🔮Toro arrivano notizie che stressano un po’ e si perde la fiducia in qualcosa o qualcuno, ma e’ solo momentanea la cosa poi ci sara’ un chiarimento

🔮Gemelli ancora qualche giorno di scombussolamento e poi ripartite tranquille e serene dopo un periodo veramente pesante e fastidioso, anche l’umore risale

🔮Cancro arriva un patto, un accordo che nei prossimi tempi sara’ molto remunerativo e sopra tutto apre un periodo di grandi soddisfazioni e riconoscimenti

🔮Leone sara’ possibile un incontro di lavoro dove si chiariranno dei piccoli particolari e per altri sara’ possibile un invito con una persona di animo generoso e gentile

🔮Vergine c’e’ grande confusione per una pratica amministrativa, cercate di fare chiarezza personalmente lentamente riuscirete a sciogliere tutti i nodi che fermano questa faccenda e risolvere

🔮Bilancia ci sono scelte che farete e sembra che saranno giuste per voi, presto torna a splendere un ottima energia dove sarete in grado veramente di fare tantissimo e bene, a breve vi terra’ compagnia per diverso tempo

🔮Scorpione c’e’ un momento di stallo anche vostro personale dove tutto sembra rallentato, con un mondo che corre pensate che siete voi ad avere problemi, no non siete voi, c’e’ bisogno ogni tanto di calma e serenita’ fate bene a rallentare ogni tanto

🔮Sagittario da una situazione di stallo si esce fuori, di ritrova il brio la stabilita’ e anche qualche soluzione che prevede tempo ma che risolve qualcosa in maniera definitiva

🔮Capricorno i problemi di cuore vi stanno preoccupando troppo, rilassatevi le cose si aggiustano ma hanno bisogno di tempo e di serenita’ che state perdendo. Ritrovate voi stesse e la vostra tranquillita’

🔮Acquario ci sono ottime notizie riguardanti i soldi, o ad un trasferimento che state pensando di fare andra’ benissimo e ne sarete entusiasti quindi avanti tutta con i progetti

🔮Pesci si procede con un po’ di tensione e confusione, ma arriva a breve la schiarita e le soluzioni, tenete duro che tutto diventera’ un incubo da cui vi siete risvegliati e ritrovate la pace perduta



🔮🔮Buona giornata