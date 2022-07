Astrotarocchi: 18 luglio 2022

Ariete questa giornata fate attenzione all’invidia che non manca mai, ma non fatevene un problema, e’ a loro che manca qualcosa che voi avete e’ un loro limite provarla, per voi solo una presa di coscienza

Toro attenzione a non dar peso a piccole questioni quotidiane o a circostanze di scarso valore, vi fanno perdere tempo e decisamente avete programmi migliori che dar retta a chi fa delle chiacchiere e dei pettegolezzi il suo pane quotidiano, cambiate subito strada e lasciatele parlare sole

Gemelli avrete una giornata dove l’abilita’ il talento e l’ispirazione saranno vostre compagne di viaggio, pensate seriamente a trasformare una vostra passione in un lavoro

Cancro i ricordi servono per non reiterare sempre i stessi sbagli, prima si apprendono le lezioni che l’Universo ci da’, prima ci toglieremo di torno il solito cliche’ che si ripete, date un taglio alla paura di dire no, ogni tanto un no ben assestato salva la vita

Leone siete forti determinati e decisi cercate di superare velocemente ogni ostacolo che si para davanti a voi, uno per volta, senza entrare nel pallone e soprattutto senza pensare che non ce la farete perche’ non e’ cosi che va, anzi andra’ tutto esattamente al contrario, supererete tutto.

Vergine attenzione a non frequentare per un periodo di tempo qualcuno che vi risulta essere pesante o che avvertite come persona che vi lascia spossati, e’ in un momento no e rischia di trascinare anche voi dentro, statene alla larga

Bilancia una persona che vi sta a cuore, sta superando una serie di ” prove ” non indifferenti, sta lottando per riuscire a venirne fuori, non pensate al disinteresse ma solo che ha bisogno di tempo per risolversi le sue cose

Scorpione attenzione a colpi di fortuna improvvisi, possono esserci delle sorprese vincite, e dei piccoli guadagni extra non fateveli scappare e se giocate, fatelo con MODERAZIONE Sagittario state per prendere decisioni drastiche chiudere e trasformare qualcosa in altro, e’ la scelta giusta da fare in questo momento a patto che ne siate veramente convinti. Dichiarare qualcosa e poi tornare sui propri passi non e’ decisamente il meglio che si possa pensare di fare e non e’ detto che poi si possa tornare indietro

Capricorno per voi e’ il momento dello svago e del divertimento, se ancora non siete in ferie, ritagliatevi un po’ di tempo per voi e riposate

Acquario state affrontando delle prove veramente difficili ma se ve lo siete procurato da soli, non si puo’ fare altro che venirne fuori e sbrogliare la matassa al meglio che potete, se non dipende da voi, lottate con le unghie e con i denti per mostrare le vostre ragioni e ve la caverete egregiamente

Pesci ci sono questioni di denaro da mettere in ordine e dove potete, cercate di mettere da parte qualche soldino, per poter realizzare un vostro desiderio

Vi auguro una buona giornata

