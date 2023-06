🟪🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧 18 giugno 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟪Ariete qualcuno, probabile nei prossimi tempi vi proporra’ qualcosa di nuovo che sara’ un colpo di fortuna per voi, e migliorera’ nettamente sia l’umore che per tutta la famiglia, torna la serenita’

🟧Toro qualcosa vi verra’ in mente e troverete una strada per nuovi accordi e nuove situazioni che nel tempo risulteranno essere una chiave vincente per voi, occorre pazienza e sacrifici, ma vale la pena

🟨Gemelli c’e’ una grande padronanza della situazione, e anche se offuscata da pensieri al momento, si schiarira’ e finalmente potrete ritrovare la vostra luce e la vostra tranquillita

🟪Cancro se avete qualche appuntamento importante nei prossimi giorni, fate attenzione potrebbe esserci qualche ritardo o qualche ostacolo, raggiungerete la meta prefissata, ma con qualche difficolta’

🟧Leone e’ una fase delicata quella che passate ora, si chiude un cerchio e si apre una nuova fase della vita, decisamente migliore, ma un po’ di tempo prima che si veda luce, ci vuole, nel frattempo non stancatevi e fate le vostre cose tranquilli, a breve cambiera’

🟨Vergine La fortuna vi cammina accanto, attenzione a possibili aiuti improvvisi, attenzione a qualcosa che si pensa di fare, fatela, non distraetevi, la fortuna e’ cieca, noi no, se capite che e’ l’occasione giusta, afferratela

🟪Bilancia qualcuno cerca di calpestare qualcosa di vostro, ma state tranquilli all’improvviso, prossimi giorni, arriva una soluzione che rimettera’ in ordine ogni cosa, cio’ che e’ vostro non ve lo toglie nessuno

🟧Scorpione possono arrivare, prossimi giorni soldi, documenti che li riguardano o notizie comunque positive per voi, e aumentano in qualche modo i guadagni, un buon momento per voi

🟨Sagittario per voi ci sono in vista incontri e appuntamenti divertenti in compagnia di persone allegre, dove non mancheranno risate e voglia di fare qualcosa proprio in gruppo, arrivano momenti piacevoli per voi

🟪Capricorno qualche ostacolo puo’ arrivare all’improvviso che richiedera’ un po’ di pazienza per voi, ma niente a cui non si possa rimediare, quindi non agitatevi, tempo qualche ora e la giornata si rimette in riga

🟧Acquario attenzione a qualche tipo o tipa che cerca in qualche modo di sovrastarvi, lasciate parlare e andate oltre. Siete in vena d’iniziare qualcosa di nuovo, che parte, se cosi e’, in un momento veramente ottimo per voi

🟨Pesci prestissimo si ritorna alla serenita’, tutto quello che e’ stato finisce e inizia un nuovo percorso fatto di pace e tranquillita’, tutto quello che vi e’ mancato in questo periodo



🟥🟧Buona giornata 🟥🟧