Astrotarocchi 18 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete la giornata scorre tranquilla, anche se possono esserci delle piccole incomprensioni in famiglia, saranno facilmente superabili, nei prossimi giorni ci saranno scelte da fare

Toro giornata un po’ tesa, dove si cerca di rimanere centrati, nell’arco della giornata la tensione scende e si torna un po’ respirare, giornata di alti e bassi

Gemelli comunicazioni che vanno e vengono con amici o persone molto affini a voi, c’e’ una bella intesa e bei momenti, buona anche la situazione in generale la giornata scorre tranquilla

Cancro ci sara’ un po’ di confusione sul lavoro, e qualche ostacolo da superare, ma arrivera’ nei prossimi giorni un chiarimento e torna il sereno, la giornata presenta alti e bassi

Leone ci sono cambiamenti d’idee e porteranno sulla strada giusta per risolvere un problema che ha creato molta confusione e qualche sofferenza ci vorra’ del tempo e la pazienza ma si risolve.

Vergine arrivano notizie da parte di qualcuno e ci saranno scelte da fare, attenzione a possibili voltafaccia di qualcuno improvvisi sui quali si contava. La giornata e’ un po’ frenetica

Bilancia notizie che riguardano la soluzione di un problema sono in viaggio, possibile di tipo lavorativo, o economico e comunque la giornata e’ abbastanza tranquilla

Scorpione ci sono dei successi in arrivo per voi, e riconoscimenti per il lavoro, ma anche nella vita privata, insomma le cose iniziano a girare per il verso giusto, la giornata e’ tranquilla

Sagittario qualcuno ha secondi fini e ha una bella maschera che presto calera’ fate attenzione a non raccontare le vostre cose a nessuno e continuate per la vostra strada, cosi riuscirete a realizzare le vostre cose

Capricorno arrivano accordi positivi per quello che riguarda o una casa o un lavoro, e’ un accordo che va fatto perche’ porta un buon profitto, si sbloccano i riconoscimenti, nonostante a volte la confusione un pochino sale, voi andrete benissimo avanti continuate cosi

Acquario piu’ si ha fiducia e coraggio nel perseguire le proprie mete, piu’ il successo si avvicina, non abbiate timore un passetto per volta, si arriva a destinazione, quindi la giornata e’ proprio rivolta a progettare e programmare la destinazione e come arrivarci e comunque sara’ tranquilla

Pesci i momenti difficili vostri sono tanti, ma di vero c’e’ che in alcuni casi e’ bene tacere e agire, questo vi portera’ ad avere il successo dopo tanta sofferenza e dispiaceri, ce la farete solo facendo cosi, ma ce la farete



