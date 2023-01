Astrotarocchi: 18 gennaio 2023

Fisio fit



-Ariete avete in mente un’ottima idea, mettetela in pratica velocemente avra’ un bel successo

-Toro c’e’ un successo per un accordo che avete fatto ci saranno riconoscimenti ed entrate extra che non v’aspettate una buona giornata

-Gemelli dentro di voi c’e’ un po’ di turbolenza riguardo a qualcosa che riguarda la vostra serenita’ cercate di concentrarvi e di metterci tanta volonta’, tutto si aggiusta

-Cancro Inizia qualcosa che ha a che fare con un patto un accordo forse per lavoro ma potrebbe anche essere accordarvi con qualcuno per vedervi, o per chiarire alcune questioni comunque una giornata tranquilla

-Leone in questa giornata tirerete un po’ le somme delle cose fatte, soddisfazioni ce ne sono state ma anche tante battaglie, non e’ ora forse che cerchiate un po’ di serenita’?

-Vergine avete l’energia al massimo riuscite a ragionare su un’intuizione che avrete e con una testardaggine e un audacia fuori dal comune riuscire a realizzarla

-Bilancia e’ arrivata l’ora di mettere in azione quello che nei giorni scorsi avevate in mente, ora avete tutti gli elementi per farlo siete traballanti, e’ un’esperienza nuova, parola d’ordine e’ agire

-Scorpione oggi briglia sciolte, nessun ostacolo, nessun ragionamento possono avere la meglio sulla vostra imprevedibilita’, dovete semplicemente essere lasciati liberi d’andare e di fare quello che volete, cercare di fermarvi sarebbe inutile

-Sagittario dovete mettere ordine, sia nella testa, che nelle cose pratiche, in questi giorni, forse, avete lasciato un po’ correre, ma e’ il caso di rimettere a posto documenti, pratiche amministrative, o cassetti in casa, ovunque ce ne sia bisogno

-Capricorno oggi stabili determinati e attenti avrete maggiore cura di voi, della vostra casa, dei vostri figli, sarete genitori amanti mariti mogli molto piu’ premurosi e attenti del solito, ma governerete con equilibrio e autorevolezza tutto e tutti, e’ una buona giornata per voi

-Acquario dovete trovare soluzioni, le vecchie idee vanno bene ma vanno riviste e corrette, dovete essere piu’ elastici nel pensare a possibili nuove alternative, la flessibilita’ e’ la nuova parola d’ordine quindi fermatevi e ascoltatevi

-Pesci dovrete sempre ascoltare il consiglio degli anziani, in loro c’e’ la saggezza di chi ha vissuto e ci piaccia o no, vedono meglio di noi e piu’ lontano. Accettate il loro parere non ve ne pentirete



Vi auguro una buona giornata ❤