Astrotarocchi 18 febbraio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

🌹18 Febbraio 2024 di Cristina Olmi🌹



Ariete c’e’ la possibilita’ di un invito da qualche parte, e la compagnia molto probabile e’ piacevole, tanto che questa esperienza durera’ nel tempo, la giornata e’ piacevole

Toro all’improvviso arrivano notizie molto positive e un momento di grande gioia, molto probabile un chiarimento che vi fara’ capire cose che non sapete, e in ogni caso, la giornata e’ positiva

Gemelli da eventuali rallentamenti, voi ve ne distaccate e preferirete ragionare con il cuore piuttosto che rimanere a pensare al perche’ di qualcosa accaduto, semplicemente non vi voltate piu’ indietro e fate bene e’ meglio cosi, la giornata e’ tranquilla

Cancro in amore, se qualcosa non e’ chiaro, arrivano comunicazioni talmente chiare da non poter capire altro che quello che e’, quindi ci saranno delle scelte da fare, e farete quella giusta per voi, la giornata comunque e’ tranquilla

Leone la competenza nel vostro lavoro, e’ indiscussa e questo modo di essere vi apre davvero ogni porta, ma a volte non ve ne rendete conto, quindi iniziate a guardarvi intorno, e le cose che cercate le troverete, la giornata e’ calma

Vergine si sta lasciando una situazione problematica, e si sta cambiando rapidamente direzione, verso una bella serenita’ che manca da tempo, possibile il ritorno di qualcuno nella vostra vita, nel frattempo la giornata scorre liscia

Bilancia arrivano comunicazioni che riguardano gli affetti ma saranno conversazioni piacevoli e chiare, e comunque la giornata va tranquilla, se potete riposate

Scorpione e’ chiaro che il vostro lo sapete fare, ma anche a chi si affida a voi lo sa e quindi un’espansione di questo sara’ possibile a breve, nel frattempo fate una pausa che ogni tanto fa bene anche a voi

Sagittario cu sono degli ostacoli difficili da superare e la paura di non farcela a volte assale, ma con la vostra testardaggine tutto e’ possibile e ce la farete, capitano giornate cosi, ma passano, quindi state serene che tutto, in bene e in male passa. La giornata e’ tranquilla

Capricorno le decisioni da prendere sono molto importanti, e la scelta e’ sicuramente quella di cambiare alcune cose, infatti s’intravedono nuovi inizi che porteranno dritti al successo delle cose che farete, dovete solo trovare la motivazione giusta, la giornata e’ serena

Acquario se un po’ di nervosismo c’e’ stato, state tranquille sta passando, ancora un po’ di confusione c’e’, ma passa anche questa e avrete la meglio su tutte le difficolta’, la giornata per voi e’ buona

Pesci siete come sempre combattivi e non facili alla resa, tutto questo prima o poi verra’ premiato siete comunque equilibrati quindi non c’e’ motivo di preoccuparvi, tutto rispecchia il vostro essere tornerete a sorridere. La giornata e’ tranquilla



Buona giornata



