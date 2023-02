Astrotarocchi 18 febbraio 2023

Fisio fit



-Ariete c’e’ ansia per le mancate notizie di qualcuno, ma state tranquille arriveranno e ci saranno anche spiegazioni, quindi annullate l’ansia.

-Toro e’ finita un epoca buia torna a sorridere la fortuna e il successo nelle imprese, c’e’ molta voglia di fare e di agire, e’ il momento giusto

-Gemelli avete posto un blocco a qualcosa che non v’interessa e’ qualcosa che si e’ spento velocemente, avete riflettuto e avete capito che meritate di piu’, c’e’ confusione ma arriveranno novita’ interessanti verso primavera tenetevi pronte

-Cancro ci sono cose che v’infastidiscono proprio forse e’ ora di non trattenersi piu’ e dire quello che si pensa, e’ liberatorio e vi fara’ stare meglio

-Leone il sentimento che provate e’ forte ma la vita a volte lo e’ di piu’, basta non scoraggiarsi e aspettare momenti migliori o momenti dove finalmente sara’ possibile viversi tutto quello che desiderate, e come lo desiderate, sara’ possibile al momento giusto al posto giusto

-Vergine finalmente il sole comincia a risplendere arrivano buone occasioni, fortuna e ottime energie, sfruttate al massimo tutto quello che potete

-Bilancia tutte le difficolta’ che state sopportando state tranquilli ve le mangerete senza nessun problema abbiate fede e pazienza tutto s’aggiusta

-Scorpione notizie che un po’ sopportate riguardo persone che conoscete che arrivano a chiedere aiuto, arrivate fino dove potete, c’e’ tanto bisogno in chi ve lo chiedera’

-Sagittario chiavi per nuovi inizi sono gia’ pronte, dipende solo da voi muovere i primi passi e inziare nuove strade e nuove possibilita’, iniziate a costruire situazioni solide e con ottime fondamenta, non ve ne pentirete piu’ avanti

-Capricorno c’e’ fedelta’ e affetto da parte di chi e’ vicino attenzione solo a qualche furbetto che cerca di rigirare le frittate a suo piacimento. Date le giuste risposte e smettera’ di fare il furbetto

-Acquario cambiate direzione alla vostra nave ( vita o pensieri ) e approderete a nuove idee che hanno del rivoluzionario per come tutti vi vedono, e’ ora di far vedere chi siete veramente ed arrivare al successo come meritate

-Pesci non si va avanti e non si va indietro, e’ ora che alziate i toni e imponiate la vostra volonta’ che non e’ inferiore o meno importante di quella di altri, non avranno piu’ tanta voglia di scherzare



Buona giornata

