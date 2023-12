Astrotarocchi 18 dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete oggi giornata dove qualcosa va sopportata e l’unica chiave per evitare discussioni e’ sempre la stessa, non raccogliete e andate oltre, i vostri progetti stanno aspettando di essere portati avanti

Toro la testa e’ un po’ confusa, potranno esserci divergenze di opinione con qualcuno, importante e’ non far sfociare la questione in discussione e rimanere tranquilli, la giornata e’ un po’ tesa

Gemelli arrivano notizie di persone amiche che forse hanno bisogno di un consiglio, qualche scelta che farete portera’ ad una soluzione di un problema, la giornata comunque e’ tranquilla

Cancro un accordo vi portera’ a molte soddisfazioni e forse ha a che fare o con una persona di particolare interesse o la famiglia in ogni caso la soddisfazione e’ molta quindi ben vengano gli accordi

Leone Vi sentite un po’ sconfortati ma avete delle idee veramente buone e messe in pratica hanno bisogno di tempo per vederle realizzate, quindi bando allo sconforto e avanti tutta

Vergine anche per voi un accordo molto chiaro verra’ fatto con qualcuno, avra’ bisogno di tempo per realizzarsi ma e’ forte come una quercia e riportera’ a voi e alla famiglia una bella serenita’

Bilancia e’ in arrivo per voi, la soluzione a qualcosa, se ha a che fare con autorita’ o con la legge e’ proprio questo che si risolve e sicuramente la giornata va decisamente meglio di come parte

Scorpione arriva un invito di un uomo e si potranno chiarire questioni importanti che si risolveranno, e persona sincera e leale come pochi ce ne sono, non fatevi scappare l’occasione

Sagittario all’improvviso vi potrebbe ricontattare qualcuno di cui proprio non v’interessa, per evitare di essere scortesi ascoltate e andate oltre, certe persone non meritano nemmeno l’attenzione

Capricorno la giornata e’ veramente buona, possono concludersi buoni affari, e sopratutto si aprono altre porte a catena per altro lavoro, seminate bene e raccoglierete meglio

Acquario giornata un po’ sopra le righe, c’e’ molto da fare e lo fate, ma tutta la testa e’ concentrata altrove, ahime’ dovrete scendere con i piedi a terra e concentrarvi, sono possibili degli errori

Pesci arrivano notizie di persone che tornano nella vostra vita, probabile sono amici persi di vista, che vi spiegheranno le loro ragioni, e’ comunque una richiesta di scuse che vale la pena accettare



Buona giornata

