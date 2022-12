Astrotarocchi: 18 dicembre 2022

ARIETE si cerca nella giornata di oggi di rimanere sereni e sopratutto in equilibrio, anche un po’ severi e imparziali, possono esserci accordi che si prenderanno in famiglia per raggiungere un obiettivo comune nel miglior modo possibile

TORO Oggi un po’ la nostalgia si fara’ viva , ma la fermerete sul nascere , possono esserci dei ritardi per cose nuove che vorreste fare, ma non ve ne preoccuperete piu’ di tanto, per avviare un nuovo inizio, c’e’ comunque tempo, una giornata che parte a rilento ma che poi trova la sua giusta energia

GEMELLI Scelte da fare per cui occorre essere saggi e per cui bisogna essere molto determinati, qualcuno decidera’ di chiudere qualcosa . Arrivano notizie per nuove iniziative che vi permetteranno di spaziare verso altre situazioni piu’ serene e tranquille

CANCRO molto faticoso il risultato da raggiungere ma c’e’ la riuscite e’ durante che dovrete tenere duro, il risultato che otterrete non sara’ cosa di poco conto, restera’ stabile per lunghissimo tempo, quindi il gioco sembra valere la candela

LEONE qualcosa e’ come se vi mettesse all’angolo, ciclicamente accade, ma ci sono notizie che faranno chiarezza e nessuno potra’ piu’ permettersi il lusso di farlo, nel frattempo abbiate pazienza

VERGINE qualcuno inizia a corteggiarvi e sopratutto a lusingarvi per arrivare al dunque per poi sparire, fate attenzione, c’e’ l’idea di fare questo, quindi o la prendete con sportivita’ o potreste farvi male

BILANCIA Sentite forte il calo d’interesse da parte di una persona per voi, sentite proprio la sensazione di perdita, e’ solo un periodo dove molte energie contrastanti s’incrociano, ma si rimetteranno in sesto a breve non avete nulla da temere

SCORPIONE L’astuzia vi porta ad un ottimo risultato, sopratutto a livello economico e lavorativo. Dovrete usare la stessa astuzia della volpe che va a caccia e quindi se non lo e’, non mangia, il riassunto e’ siate astuti per arrivare a meta

SAGITTARIO arrivano ottime notizie o dal lavoro o dai social, se per lavoro, qualcosa vi colpira’ particolarmente andando a toccare corde molto importanti, quelli dell’affetto e della stima, se da social e’ possibile uno sblocco delle comunicazioni da parte di qualcuno

CAPRICORNO arrivano notizie da parte di una persona amica che forse v’invita da qualche parte o magari chiarisce qualcosa con voi, e sopratutto vi trasmette molta allegria e buon umore, quello che vi occorre in questo momento

ACQUARIO la fortuna in questi giorni, non aiuta molto, ma i risultati comunque li otterrete, solo farete piu’ fatica, fortunatamente accade solo nella giornata, quindi se vi sentite un po’ stanchi sara’ normale, prendetevelo di riposo

PESCI la confusione ancora persiste va e torna come un boomerang ma nel mentre potreste conoscere qualcuno di molto interessante da non sottovalutare, in futuro potrebbero esserci degli importanti sviluppi Vi auguro una buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

