🔮🔮🔮Astrotarocchi 🔮🔮🔮

18 Aprile 2023 di Cristina Olmi



đź”®Ariete ci sono nuovi inizi che state tenendo per voi, e fate bene questa iniziativa sara’ coronata dal successo

đź”®Toro per voi ci sono notizie e accordi che stringerete in questi giorni si apre una nuova porta dove ci saranno degli ottimi risultati andate avanti tranquille

đź”®Gemelli state facendo un ” viaggio ” interiore e avete fatto chiarezza ora ricominciate a vivere tranquille, inseriteci anche il gioco e divertimenti

đź”®Cancro arriva la fortuna e anche entrate extra di soldi, non esagerate ma una giocata tentatela ( con moderazione )

đź”®Leone e’ possibile che state pensando o a un trasferimento di casa o di lavoro, o a fare un viaggio verso qualcuno a cui tenete, insomma si pensa a questo, e se e’ cosi sara’ un bel viaggio o un bel cambiamento

đź”®Vergine ine di fermo e cambiamenti di direzione con notizie chiare e una bella spinta in avanti, l’astuzia e’ aiutata dalla fortuna quindi se serve una strategia, sara’ fortunata

đź”®Bilancia si apre una porta e inizia qualcosa di nuovo, ci sono notizie che creano una grande confusione ma si fara’ subito chiarezza e problemi eventuali si risolveranno veloci

đź”®Scorpione e’ un momento dove tutto e’ calmo, godetevi la pace e la tranquillita’, le forze debbono essere ritemprate per le future battaglie

đź”®Sagittario gratificazioni e inviti e corteggiatori in questo periodo non mancheranno, quindi divertitevi anche un po’, ci vuole anche questo

đź”®Capricorno ci sono scelte davvero complicate da fare in questo periodo, ostacolate da davvero molti problemi ma non mollate

đź”®Acquario arriva all’improvviso la proposta di qualcuno e dovrete fare una scelta veloce, avete un po’ di dubbi, ma farete quella giusta e risolverete anche una questione piuttosto pesante ( nei prossimi giorni naturalmente )

đź”®Pesci nell’avvio di un progetto c’e’ un po’ di confusione ma voi sarete svelte a cambiare direzione nonostante gli ostacoli e le difficolta’ riuscirete nella vostra impresa



🔮🔮🔮🔮Buona giornata 🔮🔮🔮