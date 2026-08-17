Astrotarocchi 18 agosto 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 18 agosto 2026

Ariete Nel tuo prossimo futuro, un evento inaspettato o un colpo di scena improvviso verrà a sbloccare un valore, un segreto o una risorsa finora rimasta ben custodita e protetta al sicuro. Ciò che era stato messo da parte o mantenuto sotto chiave con grande prudenza emergerà all’improvviso, regalandoti una rivelazione straordinaria, una protezione finanziaria inattesa o una meravigliosa sensazione di stabilità e ricchezza ritrovata.

Toro Un’improvvisa esplosione di emozioni forti o un momento di intensa passione rischierà di mettere in frantumi un’immagine illusoria, una certezza apparente o il modo in cui avevi sempre visto te stessa e chi ti circonda. Il fuoco purificatore della verità romperà un riflesso distorto del passato, spazzando via ogni maschera o finzione. Sebbene l’impatto o la rottura iniziale possano sembrare bruschi, questo crollo necessario servira a liberarti da una falsa percezione, permettendoti di rinascere dalle tue ceneri con una consapevolezza autentica, forte e del tutto rinnovata.

Gemelli, una tensione pungente, un conflitto o una notizia imprevista e affilata rischierà di gettare un’ombra di confusione e dubbi sul tuo cammino. Questo momento di nebbia e incertezza mentale sarà tuttavia temporaneo: così come le nuvole si addensano rapidamente, allo stesso modo sono destinate a essere spazzate via dalla forza degli eventi. Affrontando la situazione con lucidità e senza farti sopraffare dall’ansia del momento, vedrai presto diradarsi ogni perplessità, ritrovando la totale chiarezza di vedute e la serenità della tua mente.

Cancro un impulso improvviso o un colpo di fulmine emotivo viaggerà verso di te a grande velocità, portando una ventata di passione e novità. L’arrivo di un messaggio appassionato, di un corteggiamento deciso o di una visita inaspettata risveglierà i tuoi sentimenti più profondi, abbattendo ogni esitazione e dando vita a un incontro travolgente o a un’intesa d’amore capace di conquistarti all’istante.

Leone Una figura femminile forte, indipendente e padrona delle proprie decisioni compirà un taglio netto e risolutivo con il passato per fare spazio a un’intesa del tutto nuova. Una rottura improvvisa o la fine definitiva di una vecchia dinamica aprirà immediatamente la strada a un accordo vincente, a una stretta di mano riparatrice o a una nuova e solida alleanza basata sulla massima chiarezza e sul rispetto reciproco.

Vergine Una fortunata e felice opportunità si presenterà all’improvviso per coronare un legame, un patto o un impegno per te molto importante. Un piccolo colpo di fortuna o una felice coincidenza sarà la chiave che porterà a una promessa sincera, a una firma vantaggiosa o al consolidamento definitivo di un accordo, regalandoti un’unione serena e ricca di buone prospettive.

Bilancia le tue intuizioni più profonde e i tuoi desideri del cuore troveranno finalmente un momento di bellissima fioritura e appagamento emotivo. Un periodo di sensibilità e ricerca interiore si trasformerà in una dolce sorpresa, portandoti gioia, riconoscimento e una profonda serenità dell’anima che farà risplendere la tua sensibilità.

Scorpione una serie di piccole scaramucce, malintesi o dinamiche ambigue tra persone vicine o apparentemente amichevoli verrà spazzata via con decisione e fermezza. La tentazione di graffiare o di cadere in provocazioni e dispetti lascerà il posto a una drastica opera di pulizia: tagliando corto con l’ipocrisia e facendo chiarezza senza mezzi termini, riuscirai a mettere fine a inutili tensioni e a riprendere il pieno controllo del tuo spazio.

Sagittario una situazione affettiva o un sentimento a cui tieni particolarmente potrebbe risentire di una piccola erosione energetica, causata da insicurezze, dubbi continui o piccoli parassiti emotivi. Questa lenta stanchezza o sensazione di svuotamento nel cuore non deve però spaventarti, ma servire da campanello d’allarme: individuando ciò che sta rosicchiando la tua serenità emotiva e tagliando fuori le ansie inutili, riuscirai a proteggere i tuoi sentimenti e a restituire al tuo cuore la pienezza e la gioia che merita.

Capricorno: una situazione di abbondanza, un guadagno o un’opportunità materiale allettante chiederà di essere gestita con il massimo della furbizia e del fiuto. La tentazione di lasciarti andare all’ingenuità o di fidarti cieca di un’occasione apparentemente troppo ghiotta potrebbe esporti a piccoli inganni o a qualcuno che cerca di approfittare della tua prosperità. Muovendoti con scaltrezza, prudenza e strategica intelligenza, riuscirai a proteggere le tue risorse e a trasformare questo momento in una reale vittoria economica e personale.

Acquario le tue fondamenta personali e il tuo ambiente domestico si preparano ad accogliere una celebrazione d’amore, un’unione sacra o un salto di qualità affettivo di enorme valore. La stabilità della tua casa aprirà le porte a una promessa solenne, a un progetto di vita a due o a un senso di realizzazione intima e profonda, regalandoti un clima di pura gioia, complicità indistruttibile e autentica armonia familiare.

Pesci una situazione che ha vissuto alti e bassi o momenti di instabilità troverà finalmente un’ancora di salvezza e un punto fermo incrollabile grazie all’intervento di una figura maschile forte, matura e di grande autorità. Un uomo solido e carismatico entrerà in gioco per offrire protezione, stabilità e sicurezza al tuo cammino, oppure sarai tu stessa a ritrovare una fermezza interiore tale da metterti al sicuro da ogni tempesta, radicando con successo i tuoi progetti e conquistando una posizione di totale rispetto e tranquillità.