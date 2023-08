Astrotarocchi 18 Agosto 2023 di Cristina Olmi



-Ariete una persona amica vi riconoscera’ il merito per tutto quello che avete fatto e fate per lui / lei, ma c’e’ qualcosa che non vi convince abbastanza, sceglierete infatti di mettervi in protezione e di aspettare gli eventi, se questo vi suggerisce l’istinto dategli retta

-Toro il vostro e’ un viaggio dentro voi stesse e la ricerca di cose nuove e interessanti da fare che pero’ vi diano anche sicurezza e stabilita’, al momento siete naviganti, in acque anche troppo calme ma il porto in cui giungerete sara’ quello giusto per voi, non abbiate timore sulla terra ferma c’arriverete

-Gemelli qualcosa non vi fa stare tranquille e c’e’ un nuovo inizio alle porte, il consiglio che vi danno le carte e’ di essere chiari e mostrare se qualcosa non va, il vostro dissenzo, riuscirete in velocita’ a togliervi un pensiero

-Cancro in segreto organizzate bene qualcosa che vi porti ad essere riconosciuti come persone di successo e fama e arriverete esattamente dove vi siete preposti d’arrivare e in base all’impegno che ci metterete tanto otterrete ( di qualunque idea si tratta, non necessariamente lavoro )

-Leone si sblocca qualcosa e potrebbe arrivare un regalo importante o una grande soddisfazione, momenti di felicita’, riconciliazione con qualcuno che si conosce da tempo insomma si apre un bel periodo, che dovreste sfruttare al meglio possibile

-Vergine il banco di prova di questi giorni, per chi usa l’astuzia della volpe per arrivare a risolvere le questioni , non sara’ possibile farlo, bisognera’ proprio contare sul ragionamento e agire di conseguenza, tuttavia potrebbe uscire fuori un accordo che si rivela fortunato nel tempo, il periodo non brilla particolarmente ne’ in positivo ne’ in negativo e’ un po’ tutto statico

-Bilancia finito un capitolo si cambia direzione ed e’ possibile che farete nuove conoscenze dove la sensazione e’ quella di conoscere da sempre questa persona e puo’ nascere qualcosa d’importante , seguite l’intuito e vedrete che non sbaglia

-Scorpione all’improvviso qualcosa che pensavate fosse finita in realta’ era solo sospesa, sembrerebbe un discorso amicizia comunque c’e’ la ripresa e un chiarimento, che ben venga se va bene a voi e alla controparte

-Sagittario giornata che scorre tranquilla senza grandi colpi di scena ogni tanto un po’ di tregua alla adrenalina bisogna darla, vi passa il pensiero di fare qualcosa di nuovo, piano piano nei prossimi tempi sicuramente lo metterete in pratica. Avra’ successo

-Capricorno qualcosa si ripete ma sapete, perche’ l’esperienza insegna, come affrontarlo e risolverlo, ci sara’ un po’ di confusione ma poi tutto si sistemera’

-Acquario ci sono giornate che non girano, niente paura state una giornata a riposo e passa, fra malinconia e un po’ di stress, quindi meglio stare fermi e non combinare danni

-Pesci e’ una giornata dove tutto scorre liscio, ma un pensiero costante al futuro c’e’ comunque, e per quanto si vuole pianificare il destino a volte ha piu’ fantasia di noi, si trovera’ una via d’uscita



