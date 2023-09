Astrotarocchi 17 Settembre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE un’idea o fantasia su qualcosa o qualcuno si rivelerà purtroppo diversa da come immaginavate e ne resterete un pò delusi, e dovrete vostro malgrado lasciarvi alle spalle questa speranza, e inoltre piu’ avanti, comprenderete lo spazio che questo ha lasciato ad altro molto piu’ interessante del precedente, c’e’ sempre un motivo per cui certe volte le situazioni si chiudono👎

TORO imprevisti, sorprese o decisioni all’ultimo minuto potrebbero riempire la vostra giornata, sia da parte vostra che da parte di terze persone o fatti improvvisi. Potreste dover prendere una decisione non troppo ragionata. Ma poco male se porta dei vantaggi💭

GEMELLI qualche dubbio e un pò di malinconia vi faranno pensare particolarmente a qualcuno che si è distaccato da voi…vorreste un ritorno o almeno notizie, ma siete sicuri sia la giusta strada per voi? 💔

CANCRO vi sentirete un pò come dei pesci fuor d’acqua oggi, non saprete da dove partire e vi sentirete incapaci di portare a termine anche la più piccola cosa che vorreste fare. La stanchezza potrebbe prendere un pò il sopravvento, meglio riposare ..😴

LEONE aria di cambiamento, siete stanchi di certe situazioni che da troppo tempo vi trascinate dietro, un cambio di rotta vi porterà a scoprire nuove mete o nuove persone, oppure lascerete una strada che vi sembrava migliore e invece si è rivelata non cosi interessante com’era parsa all’inizio…💪

VERGINE potreste approfittare del bel tempo di questo fine settimana per fare una gita fuori porta, per visitare un posto nuovo o andare a trovare qualcuno che abita lontano, ma potreste anche ricevere visite…che giornata movimentata.🏃

BILANCIA pianificate le cose da fare, pensate e ragionate come sia meglio affrontare una data situazione o una persona, un collega. Ci penserete molto prima di decidere e studierete per bene la mossa migliore per tutti da fare.😎

SCORPIONE state aspettando un messaggio, una chiamata, una comunicazione da qualcuno che vi sta a cuore o che riguarda una situazione importante per voi. Magari potrà tardare un pochino ma state tranquilli che arriverà. 💌

SAGITTARIO oggi il morale è proprio giù, una notizia, dei pensieri o delle cose che vi riporteranno vi potrebbero intristire un pò, passerà ma sarà una giornata non proprio delle migliori.😓

CAPRICORNO ottima giornata per voi, amicizia, amore e serenità faranno parte della vostra giornata. Potreste incontrare amici o passare piacevolmente e tranquillamente una giornata con la vostra famiglia.❤

ACQUARIO per chi aspetta comunicazioni importanti arriveranno e soprattutto saranno a vostro favore, ma potrebbe anche tornare qualcuno dal passato e che magari non credevate più di sentire o vedere. Sta di fatto che sarà bello in entrambi i casi🍀

PESCI oggi metterete in campo la vostra saggezza e maturità. Ci sono questioni o argomenti da affrontare e che necessariamente devono essere ben pensati e valutati attentamente. Prenderete i vostri tempi e la giusta decisione arriverà.🎓



Buona giornata ❤