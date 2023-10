Astrotarocchi 17 ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE Giornata dove sara’ necessario un po’ rimettere ordine nelle idee e sopratutto sistemare delle questioni pratiche, comunque la giornata scorre liscia

TORO novita’ in arrivo, e anche qualche corteggiatore, ma attenzione, in questo caso potrebbe esserci l’entusiasmo iniziale che poi si perde strada facendo, andateci caute

GEMELLI per voi giornata di chiarezza e di vittorie su tutte i possibili ostacoli quotidiani e’ un ottima giornata per voi su tutta la linea

CANCRO qualcuno inizia a corteggiarvi, arrivano notizie che un po’ di nervosismo lo creano, ma tranquille tutto rientra nella norma e nell’arco della giornata.

LEONE i spostamenti in questo momento sono limitati ma se usate l’astuzia facendo come altre volte avete fatto, aggirerete gli ostacoli e tornerete alla vostra serenita’, datevi da fare

VERGINE il cuore vola, ma chiuso un capitolo vi state finalmente rendendo conto che il meglio sarebbe arrivato, e se non ancora presente manca poco, preparatevi a nuovi eventi positivi

BILANCIA cercate una risposta a qualcosa che ancora non riuscite ad avere ma arrivera’ il momento in cui si sblocchera’ questa porta e tutto sara’ chiaro, cercare di forzare non ha nessun senso, abbiate fede prima o poi le risposte arrivano

SCORPIONE arrivano notizie che chiariscono qualcosa e con questo risolverete una questione e anche per voi torna la serenita’ e la tranquillita’

SAGITTARIO arrivano notizie positive riguardo questioni economiche e anche notizie di un uomo, che pare anche lui abbia risolto delle cose, o sara’ lui a risolverle, morale una buona giornata la vostra

CAPRICORNO ci sono alcuni movimenti che al momento sono bloccati c’e’ nervosismo e scelte da fare inerenti o il lavoro o la casa che comunque farete e daranno ottimi risultati

ACQUARIO giornata di grande gioia o accadra’ qualcosa che portera’ nei prossimi tempi gioia e serenita’, occhio alla fortuna che sembra fare anche la sua parte

PESCI inizia una nuova amicizia che durera’ nel tempo e sopratutto riempira’ spazi che mai fino ad ora eravate riusciti a colmare, c’e’ intesa fisica, emotiva e di testa, coltivatela con attenzione



Buona giornata