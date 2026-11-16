Astrotarocchi 17 novembre 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 17 Novembre 2026
Ariete Domani potrebbe arrivare una notizia inaspettata, attraverso un messaggio, una telefonata o una persona che torna a farsi sentire. Qualcosa che sembrava fermo potrebbe finalmente rimettersi in movimento.
Toro Una sorpresa piacevole potrebbe riguardare il denaro o una questione pratica. Possibile un piccolo vantaggio economico, un regalo o una proposta interessante. Una giornata che potrebbe riservarti una soddisfazione.
Gemelli Una conversazione potrebbe diventare più importante del previsto. Qualcuno potrebbe cercarti per parlare di sentimenti o chiarire una situazione. Possibile un messaggio affettuoso da una persona che ti pensa.
Cancro Una questione familiare o domestica potrebbe trovare una soluzione. Potresti ricevere una risposta attesa oppure riuscire a sistemare qualcosa che ti preoccupava. Arriva un piccolo senso di tranquillità.
Leone Un’occasione di incontro potrebbe rendere la giornata più interessante. Potresti ricevere un invito, conoscere qualcuno oppure ritrovarti al centro dell’attenzione. Una persona potrebbe sorprenderti con un gesto positivo.
Vergine Una situazione lavorativa potrebbe richiedere attenzione. Potresti accorgerti di un dettaglio che altri hanno trascurato e riuscire a tutelare i tuoi interessi. Non fidarti troppo delle promesse: osserva i fatti.
Bilancia Potrebbe arrivare una proposta o una novità legata a un rapporto personale. Una situazione che sembrava ripetitiva potrebbe cambiare direzione. Possibile un riavvicinamento o un nuovo accordo.
Scorpione Una notizia potrebbe toccarti particolarmente sul piano emotivo. Potresti ricevere un messaggio da qualcuno che non sentivi da tempo oppure scoprire qualcosa che chiarisce un dubbio. Segui le tue intuizioni.
Sagittario Si presenta una piccola opportunità inaspettata. Potrebbe trattarsi di uno spostamento, di un invito o di una proposta arrivata quasi per caso. Non sottovalutare un’occasione apparentemente semplice.
Capricorno Una questione economica o lavorativa potrebbe richiedere una decisione ponderata. Potresti ricevere un aiuto da una persona autorevole oppure vedere i primi risultati di qualcosa per cui ti stai impegnando da tempo.
Acquario Una notizia positiva potrebbe arrivare prima del previsto. Potrebbe riguardare un progetto, una risposta o un’opportunità che desideravi. Una giornata favorevole per rimettere in moto un’iniziativa.
Pesci Una piacevole sorpresa potrebbe alleggerire la giornata. Possibile un invito, un gesto gentile o l’inizio di qualcosa di nuovo. Una persona potrebbe dimostrarti interesse in modo spontaneo.
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