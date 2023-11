Astrotarocchi 17 Novembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete se c’e’ qualche discussione o c’e’ stata qualche discussione con qualcuno e’ possibile che ci sia un chiarimento e una riconciliazione in generale la giornata e’ buona, e si possono concludere buoni accordi

Toro Notizie in arrivo o da social o da ambiente lavorativo per questioni che riguardano qualcosa che a voi interessa molto sembra che siano buone notizie, in generale la giornata e’ tranquilla

Gemelli per voi novita’ in arrivo e scelte da fare, opterete per la scelta giusta e vi portera’ alla riuscita di qualcosa a cui tenete molto, alla chiarezza e alla soluzione di qualche questione un po’ fastidiosa, la giornata e’ comunque buona

Cancro la chiarezza di qualcosa che vorreste al momento e’ ferma ma non preoccupatevi ogni nodo arriva al pettine e si chiarira’ tutto, in generale la giornata e’ da pensieri che vanno e vengono ma si mantiene la tranquillita’

Leone se vi verra’ proposto un accordo e non lo sentite giusto per voi, non accettate, ci rimettereste qualcosa, e se vi genera agitazione non accettate, date retta all’istinto

Vergine arrivano notizie riguardo qualcosa che ha a che fare con la burocrazia, siete in attesa di risposte che arriveranno e sono positive per voi, comunque la giornata scorre senza troppi intralci

Bilancia la giornata e’ ottima per transazioni economiche e per concludere buoni affari, se avete qualcosa da comprare, oggi e’ la giornata giusta per farlo, diversamente la giornata e’ tranquilla

Scorpione e’ il momento per voi di guardare avanti e progettare qualcosa, anche di piccolo a breve termine, per tenere la mente occupata in qualcosa che vi piace di fare, in questo modo si superano i momenti in cui magari non ci si sente al top senza diventare cupi, meglio distrarsi

Sagittario c’e’ stato un momento di grande confusione, mettete un bello stop e procedete verso i vostri traguardi, la confusione non l’avete creata voi, quindi non fatevi influenzare e andate avanti per la vostra strada, la giornata e’ tranquilla

Capricorno e’ bene evitare discussioni in questi giorni e le polemiche che a poco servono e non sono costruttive, lasciatevi un po’ scivolare tutto di dosso e la giornata scorrera’ senza danni

Acquario con l’astuzia e l’ingegnosita’ riuscite a risolvere qualche piccola questione e la fortuna sembra essere dalla vostra, potrebbe arrivare una mano che non v’aspettate o una piccola entrata extra

Pesci possibile un invito da parte di qualcuno e una giornata di sano riposo per voi, c’e’ bisogno anche di questo per poter poi affrontare al meglio le battaglie di tutti i giorni. Occorre che vi riposiate



Buona giornata



