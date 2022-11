Astrotarocchi: 17 novembre 2022

⛈Ariete per voi arriva la proposta per un accordo un patto da parte di qualcuno, in realta’ non riuscirete a prendere una decisione, vi sentirete in stallo, un problema c’e’, se non date una risposta potrebbe sfuggirvi l’occasione, il consiglio e’ di non essere troppo sulla difensiva, sara’ solo necessario ragionare se vi conviene o meno

⛈Toro voi avete a cuore la chiarezza e qualcuno che per ora chiaro non e’, il tempo che scorre dovrete passarlo al meglio che potete, meditando e riflettendo se davvero vale la pena cercare di capire la controparte o se e’ preferibile scoprire voi stessi, il consiglio e’ o credi al destino, o credi in te stessa, quindi dovrete fare una scelta

⛈Gemelli a volte hai la sensazione di essere in trappola, vorresti essere piu’ sicura di te stessa e vorresti approfondire cose, forse studiare meglio qualcosa, non avete nulla da temere, c’e’ l’inizio di qualcosa, si muovono i primi passi e il consiglio e’ proprio quello di muovere piano piano nuove iniziative e nuovi inizi

⛈Cancro ci sara’ qualche comunicazione veloce riguardo un cambio di programma familiare , o magari una proposta di convivenza, avete bisogno di equilibrio un po’ in tutti i settori, particolarmente quello emotivo, il consiglio e’ di seguire un po’ anche le proprie passioni, per una volta siate la priorita’

⛈Leone arrivano buone notizie dal settore finanziario, arriva qualcosa di piu’ stimolante che seguirete con una certa passione, qualcosa che ha a che fare con enti statali all’improvviso si risolve e potete finalmente tirare un sospiro di sollievo, per ora vi sembra che qualcosa gia’ accaduto si ripeta, la domanda giusta da porsi e’: che cosa ho imparato da questa esperienza? La risposta e’ la soluzione al problema

⛈Vergine sono in arrivo per voi nuove collaborazioni o contratti per chi sta cercando lavoro, lasciate da parte l’ansia e muovetevi velocemente verso piu’ direzioni troverete quello che cercate probabile vi dara’ una mano un amico fidato, il consiglio e’ quello di essere determinati e forti nelle scelte

⛈Bilancia la chiave per risolvere una questione e’ l’astuzia, imparate a pensare come pensano gli altri non solo come pensate voi, provate a prevedere uno scenario diverso da quello che vi aspettate voi e v’accorgerete che si comprenderanno molte piu’ cose

⛈Scorpione arrivano notizie fortunate per voi, comunicazioni veloci su questioni che riguardano i sentimenti, il consiglio e’ quello di non avere fretta a risolvere le cose

⛈Sagittario avete obiettivi che contrastano un po’ uno con l’altro e questo vi crea confusione, cercate quello piu’ importante e iniziate a mettere ordine, vedrete che si raggiungeranno piu’ facilmente tutte le mete

⛈Capricorno per voi e’ prevista una grande abbondanza e riuscirete anche a dar vita a qualche sogno nel cassetto, il consiglio e’ di crederci veramente fino in fondo e immaginarlo come gia’ realizzato, fa miracoli immaginarsi di riuscire

⛈Acquario avete troppa paura legata alle questioni economiche, provate a ritrovare l’equilibrio, prima che le paure si materializzano, il consiglio e’ di rimanere saldi nella convinzione che presto o tardi tutto cambia, e per voi in meglio

⛈Pesci la carta consiglia di prendere decisioni obiettive e di eliminare tutto quello che non serve, compresi atteggiamenti sbagliati il consiglio e’ quello di non resistere ai cambiamenti

⛈ Vi auguro una buona giornata ⛈

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

