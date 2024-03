Astrotarocchi 17 marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

17 Marzo 2024 di Cristina Olmi



Ariete per voi ci saranno nei prossimi giorni, dei chiarimenti con una donna, e avrete una visione piu’ chiara di una vicenda. Sarete un po’ amareggiate, ma comprenderete subito che e’ meglio cosi, quando si viaggia e si e’ troppo pesanti e’ meglio che il carico sia piu’ leggero

Toro qualcosa di vantaggioso, un accordo, un contratto sta arrivando, le difficolta’ sicuramente si dovranno affrontare ma si riusciranno comunque a superare, non comunicatele a nessuno, c’e’ qualcuno che se ne infischia, ma qualcun’altro potrebbe fare salti di gioia, affrontatele e superatele senza troppo clamore. Tenete a bada il su e giu’ dell’umore

Gemelli avete il pieno controllo della situazione stanche un po’ del solito tran tran all’improvviso, deciderete di fare qualcosa di diverso, qualcosa per voi e sara’ proprio questo a risollevare un umore che vacilla un po’, sara’ l’inizio di una bella stagione che spalanca le porte ad ogni possibilita’, non abbiate paura di varcarle

Cancro arrivano belle notizie che fanno chiarezza su una questione sentimentale, o di lavoro e parlano di successo ( nei prossimi giorni ) si potra’ o riprendere qualche storia importante o si otterra’ un aumento di stipendio inaspettato, ma sicuramente meritato, insomma arriva il bello, e per chi non lavora lo trova a breve

Leone ci sono spostamenti, movimenti e l’idea e’ quella di cambiare proprio vita, fare questo non e’ impresa da poco, ma guardarsi intorno e pensarci non e’ male, non si sa mai poi nella vita si riesce

la giornata e’ buona per voi

Vergine orientarsi fra diverse possibilita’ non e’ sempre cosi semplice, la chiave questa volta ce l’ha il destino che comunque in questo caso sara’ benevolo e vi permettera’ di fare quello che deciderete di fare, non sara’ facile ma lo farete, la giornata e’ tranquilla

Bilancia dalla confusione si uscira’ fuori, non sara’ semplicissimo, ma verra’ fuori il vero, attenzione alle maschere di qualcuno, e dai cambiamenti di direzione che fara’, ( voltafaccia ) improvvisi, quello e’ il segnale che cercate per capire, il resto verra’ da se, la giornata e’ di riflessione

Scorpione mentre elaborate un piano, decidete di cambiare direzione e di aggiungere qualcosa, la speranza e’ che questa strategia funzioni, va seguita molto bene, ma funzionera’, la giornata e’ tranquilla

Sagittario dopo la tempesta si fa chiarezza, e si esce dal momento buio dove una scocciatura arriva e una va, questo vi ha segnato molto ma vi ha reso anche forti, quindi ora che brilla il sole, cercate il vostro ” posto nel mondo ” e andatelo a conquistare. La giornata e’ buona

Capricorno ci sono questioni che vanno guardate proprio con la lente d’ingrandimento, e comprese molto bene prima di qualunque cosa, solo dopo si puo’ decidere che strada intraprendere, prima di fasciarsi la testa osservate attentamente, poi decidete

Acquario a volte cambiare la direzione e’ l’unica soluzione possibile ed e’ la soluzione migliore, per evitare di ripetere alcune cose, e’ ora di tagliare i circoli che non finiscono mai e di vedere quello che accade, seguire l’onda e’ la migliore cosa, per ora. La giornata e’ buona

Pesci arrivano notizie o voi vi legate in maniera seria a qualcuno, o qualcuno v’invita ad un matrimonio, o ad un unione ufficiale, comunque la giornata e’ tranquilla e serena

Buona giornata a tutti



