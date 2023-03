Astrotarocchi 17 marzo 2023 a cura

di Cristina Olmi



-Ariete arrivano notizie o risposte che aspettate, sono positive

-Toro ci sono soluzioni che arrivano all’improvviso e siete in grado di conquistare qualunque cosa vogliate. Diamoci da fare

-Gemelli attenzione a tranelli e micro bugie in amore possono farvi rimanere male, occhi aperti

-Cancro arrivano notizie inerenti qualcuno che state aspettando, un momento di vera chiarezza e di molta felicita’

-Leone se qualche problema si presenta nella giornata sarete sicuro in grado di affrontarlo e superarlo. E’ una buona giornata per voi

-Vergine i pensieri sono rivolti a famiglia e lavoro e tutto scorre liscio. E’ una buona giornata per voi.

-Bilancia oggi la fortuna sembra accompagnarvi ci saranno un paio di occasioni dove arrivano aiuti insperati e sono possibili soluzioni veloci a piccoli inciampi di natura pratica. Comunque una buona giornata

-Scorpione attezzione a discussioni in famiglia, per oggi conviene non dare troppo peso e aspettare che le acque si calmino

-Sagittario giornata noiosa per chi ha a che fare con il pubblico, cercate di non dare troppo retta a chi ha tempo da perdere e vale anche per chi non ha a che fare con persone

-Capricorno giornata molto attiva e piena di soddisfazioni, non si escludono belle novita’

-Acquario giornata un po’ di alti e bassi d’umore, qualcosa arrivera’ a farvi sorridere e la giornata prende un’altra piega

-Pesci giornata impegnativa con qualche ora di nervosismo, ma anche di soluzioni pratiche che riuscite a trovare

Buona giornata