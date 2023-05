Astrotarocchi 17 maggio 2023

🔮🔮🔮Astrotarocchi 🔮🔮🔮🔮🔮17maggio 2023 di Cristina Olmi 🔮🔮



🔮Ariete in testa c’e’ la volonta’ di sistemare alcune cose iniziate sicuramente a muovere i primi passi e nel tempo aggiusterete tutto quello che non va, un passo alla volta si fa tutta la strada

🔮Toro c’e’ un po’ di confusione in testa, fermatevi schiarite le idee e riprendete la marcia, e’ un momento importante della vostra vita, se cambiamento deve essere e’ necessaria tutta la vostra volonta’, in ogni caso riflettete, schiarite le idee e poi agite

🔮Gemelli ci potranno essere dei piccoli contrattempi, che sicuramente con l’aiuto di qualcuno verranno messi a posto, mantenete la tranquillita’

🔮Cancro comunicazioni veloci, un po’ di nervosismo ma anche conclusione di una faccenda che un po’ di fastidi li ha dati quindi nel nervosismo c’e’ di buono che qualcosa si mette apposto

🔮Leone per voi anche un po’ la testa per aria ma anche voi farete le scelte giuste e qualcosa ancora si mette a posto, sono passaggi obbligati quelli che state facendo, ma atti a star meglio dopo quindi ben vengano

🔮Vergine ancora non riuscite ad andare dove volete voi, c’e’ sempre una difficolta’ da scalare, ma forse vi viene assegnata proprio per la grande abilita’ che avete a superare, arriverete un po’ stanchi alla vostra meta ma soddisfatti per essere riusciti

🔮Bilancia c’e’ la fine di un ciclo che si ripete e si cambia direzione e inoltre si trova la chiave per ottenere i riconoscimenti che meritate, si apre per voi una bella stagione ricca di soddisfazioni

🔮Scorpione in testa avete progettato un cambio di direzione, che, con qualche sforzo e sacrificio lo farete e anche con un bel colpo di fortuna che non guasta mai

🔮Sagittario qualcosa e’ ora di lasciarlo alle spalle e guardare avanti per costruire il nuovo che sara’ migliore, in costante crescita, non guardate piu’ indietro, andate oltre e fate meglio che potete

🔮Capricorno molto a cuore vi stanno notizie che arrivano costantemente e state facendo tutto quello che e’ necessario fare per rimanere concreti e decisi a conquistare definitivamente cio’ che volete, ci riuscirete, ancora un po’ e qualcuno capitolera’ definitivamente

🔮Acquario un mistero viene alla luce e finalmente c’e’ la chiarezza sulla base di questo, finalmente torna a splendere il sole e si torna alla serenita’ e alla tranquillita’

🔮Pesci si sta seppellendo il passato e si guarda avanti, molte cose da sistemare e non perdete la fiducia perche’ quello che dovra’ continuare lo fara’ con o senza il vostro permesso, non perderete nulla di cio’ che e’ vostro



🔮Buona giornata 🔮