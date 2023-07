🌹🌹🌹🌹Astrotarocchi 🌹🌹🌹🌹

17 luglio 2023 di Cristina Olmi



🌹 Ariete i cambiamenti che tanto desideravate sono in arrivo, aiutatevi con l’immaginazione, perche’ quello che arriva sara’ quello che avete sempre pensato, non fatevi fuorviare da altri, date meno importanza a qualcuno che non la pensa come voi, e andate avanti per la strada che state seguendo, e’ quella giusta

🌹 Toro per chi e’ in attesa di notizie legali, sono in arrivo e sono ottime notizie per voi, dovrete spiegare alcune cose ma saranno comunque a vostro vantaggio, per chi questioni legali non ne ha puo’ stare tranquillo, sara’ una ottima giornata e anche molto produttiva con qualche colpo di fortuna

🌹 Gemelli si cambia direzione ad alcune idee che porteranno ai giusti risultati, in pratica aggiustate il tiro da un’idea di partenza e proprio con questo riuscirete ad avere i giusti riconoscimenti quindi farete un ottimo lavoro

🌹Cancro arrivano ottime notizie e la fortuna cammina con voi, arrivano anche notizie di qualche amico che nel contempo porta altre soluzioni, morale in poco tempo si risolveranno diverse faccende insieme

🌹Leone chiudete qualcosa definitivamente, qualcosa a cui eravate gia’ pronti e che ha finito il percorso con voi, vi sentirete decisamente piu’ leggeri e liberi di agire come volete, in realta’ vi state preparando il terreno per qualcosa di meglio in arrivo

🌹 Vergine per voi un accordo a lunga scadenza che sara’ decisamente vantaggioso sia per chi lo propone che per voi, e anche il clima familiare decisamente migliora, lentamente ricomincia la risalita

🌹Bilancia diminuiscono dei fastidi che avete avuto negli ultimi tempi e che molto vi hanno disturbato, ci sono persone che hanno proprio il compito di infastidire gli altri, ma tranquilli la vostra calma li ha allontanati, non hanno avuto soddisfazione

🌹Scorpione arrivano comunicazioni d’amore, e c’e’ un po’ di confusione, che ciclicamente si riaffaccia, cercate di capire qual’e’ il problema e risolvetelo, diversamente fino a che non e’ chiaro si ripresentera’ ogni tot tempo e’ ora di dare un taglio allo spreco di energie

🌹Sagittario un problema si e’ risolto e’ ora di migrare verso altre destinazioni e dovreste trovare il coraggio di farlo, qualche volta e’ un bene, saltare senza ben sapere dove atterrate, al massimo l’impatto sara’ un po’ duro, ma poi riprendereste il vostro cammino. E’ tempo di scegliere

🌹Capricorno e’ tempo di rinnovare un po’ le idee e sopratutto cercare in qualche modo di essere piu’ flessibili nelle posizioni, non sempre quello che si conosce e’ giusto e l’ignoto no, piano piano e’ bene ogni tanto esplorare nuove situazioni e se migliori delle nostre idee perche’ non provare a cambiarle?

🌹Acquario giornata faticosa ma anche ricca di soddisfazioni che non vi piovono da per aria, ma sono frutto di fatica pregressa, quindi strameritato il successo che otterrete. Bravi

🌹Pesci giornata dove la quotidianita’ sara’ un po’ pesante e noiosa, per arrivare alla vostra oasi di pace manca poco, abbiate ancora un po’ di pazienza e’ dietro l’angolo



Buona giornata