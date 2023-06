🟪🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧 17 giugno 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟪Ariete E’ una fase molto delicata della vostra vita, avete passato momenti pesanti, siete nella fase dello stallo, ma in apertura ci saranno delle belle novita’, quindi lavoro, maggiori entrate ecc e maggiore voglia di vivere al meglio che potrete, non perdete la fiducia nelle vostre capacita’.

🟧Toro la giornata parte con idee poco chiare e azioni poco concrete, alla fine comunque sceglierete di muovervi e ottenete anche una bella realizzazione, partite un po’ a rilento ma poi iniziate a correre per arrivare a fare tutto quello che volete, con successo

🟨Gemelli giornata tranquilla per voi, che riposerete e vi dedicherete a fare le cose che piu’ amate forse anche in compagnia di persone a cui tenete, amici parenti, direi insomma una buona giornata

🟪Cancro vi passano per la testa nuove iniziative, che porterete anche nel concreto, forse con qualche persona con la quale siete molto affini, e nel tempo vi portera’ anche delle belle soddisfazioni, superate la barriera della paura, e attivatevi

🟧Leone qualcosa all’improvviso vi fa venire in mente un’idea che risolve una questione molto pesante da sopportare. forse una questione lavorativa dove si fa improvvisamente chiarezza e si risolve la questione , e’ un sabato d’illuminazione

🟨Vergine ci sara’ un chiarimento con una persona amica e vi dichiarera’ i suoi sentimenti per voi e questo vi fara’ rimanere di stucco ma comunque ne sarete lusingate. E’ il vostro momento puo’ accadere

🟪Bilancia i cambiamenti che vorreste apportare in questo momento con un pizzico di astuzia possono essere effettuati, ma , se non vi sentite sicuri e’ consigliabile farlo in altro momento, e’ importante usare la testa e a volte una leggerezza puo’ costare molto

🟧Scorpione troverete un modo di venire a capo di qualcosa che al momento non riuscite a mettere a fuoco, probabile qualche contrasto o difficolta’ con qualcuno. si appianeranno le divergenze e la questione la risolverete con molta facilita’

🟨Sagittario pur essendo molto determinati a volte bisogna fermarsi riflettere e ragionare, alcune cose andranno cambiate, altre no, dovete semplicemente scegliere cosa fare e agire, ma restare fermi e’ dannoso per voi e per chi vi circonda.

🟪Capricorno giornata in cui la fortuna vi e’ vicina, sappiate sfruttare il momento e cogliere l’occasione giusta, non e’ sempre li, potrebbero arrivare mani concrete in aiuto, o magari una piccola enrata extra , occhi aperti

🟧Acquario arrivano notizie da una recente conoscenza e un po’ di confusione la creano, niente paura chiarite subito la vicenda e fermate l’eventuale lite subito, onde evitare che diventi una valanga che non serve a nessuno

🟨Pesci riuscirete a stoppare un fastidio che da molto tollerate, e’ ora di tagliare quello che non sopportate piu’ e di procedere viaggiando senza troppe zavorre addosso, ed e’ ora che capiscano che non sempre ci si puo’ appoggiare a voi, perche’ ci siete, un no ben assestato a volte fa miracoli



🟪🟧Buona giornata 🟨🟪