Astrotarocchi 17 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete nella giornata di oggi, ci sara’ qualcosa da risolvere, occorrera’ la pazienza si ma anche l’astuzia per aggirare l’ostacolo, la riuscita la portate a casa, ma che fatica !!

Toro la fortuna aiuta la buona volonta’ all’improvviso arrivano riconoscimenti, l’affetto dei cari e a cascata sembra che tutto si apra all’improvviso, dopo il buio, la luce arriva sempre, niente paura

Gemelli arrivano comunicazioni un po’ difficoltose, ma e anche un po’ di confusione, ma riflettendo un po’ si fa chiarezza e la giornata scorre liscia senza nessun imprevisto, e’ solo un momento per aria

Cancro dalle difficolta’ ormai per voi, siete abilissimi a girarci intorno e la giornata potrebbe essere una di queste, ma come gia’ detto, ve la caverete egregiamente, forse solo qualche piccolo ritardo

Leone oggi la giornata e’ un po’ nuvolosa e le idee poco chiare, ma basta quando la giornata e’ cosi, aspettare che passi, subito dopo non solo c’e’ la schiarita, ma anche la soluzione, quindi lasciate correre per oggi

Vergine si fanno delle scelte che non sono propriamente facili e voi in questo periodo ne avete fatte, siete nella direzione giusta, dovete solo avere la pazienza di vedere i risultati arrivare e non manca molto quindi quello che deve risolvere a breve sara’ cosa fatta

Bilancia Una situazione che ti ha preoccupato e dato diversi pensieri sta volgendo al termine e sentirai un senso di sollievo pervaderti, riguarda la sfera lavorativa, quindi basta rimanere a guardare e si mette a posto da se

Scorpione state sopportando una mancanza di riconoscimenti o una forte nostalgia nei confronti di qualcuno ma si fara’ vivo il consiglio e’ di pazientare ancora un po’

Sagittario . Permettendo agli altri di darti una mano, le tue probabilità di successo aumenteranno moltissimo e i tuoi progetti cominceranno a muoversi nella direzione giusta. L’aiuto che ricevi può anche includere importanti informazioni fornite da persone affidabili.

Capricorno Attenzione alle spese superflue, mettete qualcosa da parte, vi ci farete un regalo piu’ avanti, qualche bolletta potrebbe arrivare piu’ alta del previsto e sarete comunque pronti

Acquario a breve potrebbe esserci un incontro molto importante per voi direi piu’ per questioni economiche / lavorative ma non escludo altro, potrebbe nascere un sodalizio molto forte ed economicamente valido, occhi aperti

Pesci siete in crisi, avete paura d’affrontare l’incognita nuova, ma il vecchio inizia a stare stretto, e’ solo da voi che dipende, se fare ancora un giro interminabile con il vecchio o se siete abbastanza stanche di vedere accadere sempre le stesse cose e preferire avanzare. Fate la vostra scelta



Buona giornata 🌞

Per consulenze piu’ dettagliate potete contattarmi o su Whatsapp al 347 57 49 499 o su messanger 🌞