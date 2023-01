Fisio fit

Astrotarocchi 17 Gennaio 2023 a cura di Olmi Cristina

Ariete sul lavoro se avete delle attivita’ andranno molto molto bene, se c’e’ una ricerca di lavoro lo trovate anche buono, e per chi lavora forse qualche scatto di categoria ci sara’

-Toro ci sono fastidi nell’arco della giornata che ogni tanto appaiono ma alla fine della giornata si risolvono anche se ne uscirete un po’ stanche

-Gemelli ci sono scelte che dovrete fare che vi creano confusione si tratta di un nuovo inizio o per rinnovare qualcosa che gia’ c’e’, ma ne uscirete bene e muoverete tranquillamente i primi passi

-Cancro state accuratamente pianificando rinchiusi dentro voi stesse, state valutando i pro e i contro ma e’ anche ora di muovere voi e le energie, chi ha tempo non aspetti tempo

-Leone il vostro cuore al momento e’ preso dal lavoro e da voler tornate da qualche parte con qualcuno, state tranquilli appena sara’ possibile vedrete che si apriranno tutte le strade per riuscire

-Vergine prenderete accordi con qualcuno e andrete lentamente a cambiare molte cose nella vostra vita che attualmente non vi vedono soddisfatte, fate bene

-Bilancia ci vorra’ anche la vostra astuzia per venire fuori da una situazione che poco vi piace, all’improvviso capirete che nulla e’ come vi sembra e che la stima che hanno di voi non e’ cambiata per niente e’ solo un momento difficile

-Scorpione da brave orsacchiotte state chiuse nella vostra corazza e proseguite a fare quello che dovete, la giornata per voi e’ tranquilla

-Sagittario arrivano meriti riconosciuti, entrate di soldi che non v’aspettate e qualche corteggiatore si fa avanti, e’ un momento d’oro sfuttatelo

-Capricorno per voi la famiglia in questo momento e’ il perno centrale della vostra vita ma sopportate qualcosa senza parlarne, e questo crea nervosismo, dovreste parlarne con qualcuno e alleggerire il fardello

-Acquario dopo un bell’ostacolo arriva la super dose di energia, sfruttatela tutta e soprattutto occhio alla fortuna che vi sta allungando una mano, afferrate al volo le buone occasioni

-Pesci arrivano notizie che daranno una bella sferzata ad una giornata che sembra come molte altre, questo periodo nulla e’ piu’ come prima. In meglio



Buona giornata