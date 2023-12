Astrotarocchi 17 Dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete le soluzioni a volte sono a portata di mano e le cerchiamo lontano, in ogni caso qualcosa nei prossimi giorni la risolvete. E’ un periodo molto movimentato, ma produttivo sotto il punto di vista delle soluzioni, la giornata e’ buona per voi

Toro oggi per voi giornata tranquilla, vi dedicherete alle vostre questioni, con un occhio verso le cose da risolvere, e’ ora di cambiare rotta e iniziare a guardare verso strade che non avete ancora percorso, e’ li che dovreste iniziare il cambiamento

Gemelli alcune discussioni porteranno a dei chiarimenti che da tempo sono in sospeso, arriva l’invito da parte di qualcuno e una possibile riconciliazione. La giornata si presenta tranquilla

Cancro si stanno ripetendo dei ritardi e delle complicazioni, ma sono piccoli passaggi che tutti fanno, arriveranno nei prossimi giorni delle occasioni che ribalteranno questo susseguirsi di eventi fastidiosi e finalmente ritorna la pace, la giornata comunque e’ tranquilla

Leone tutto quello che c’era da superare ve lo lasciate alle spalle, e’ ora che pensate un po’ a voi, si sistemano le questioni sentimentali e per qualcuno quelle economiche, e finalmente anche voi, navigate verso soddisfazioni, la giornata scorre tranquilla

Vergine arriva la fortuna sul lavoro e situazioni economiche e si aprono anche molte possibilita’ per chi lo cerca il lavoro, torna la serenita’e si sbloccano molte situazioni ferme, la giornata scorre serena

Bilancia la giornata scorre tranquilla, c’e’ qualche fastidio che passa e va, ma appunto passa veloce, non date troppo peso, e andate oltre, possibili inviti da parte di amici, e un po’ di sano riposo non guasta, approfittatene

Scorpione la giornata e’ tranquilla, possono arrivare notizie inaspettate, positive che vi riconciliano con qualcuno, e la domenica prende decisamente una piega migliore, se cosi non e’ comunque in famiglia si riscopre il gusto di stare insieme e della convivialita’

Sagittario c’e’ un po’ di confusione rispetto a quello che vedete accadere, ma in realta’ troverete la chiave per uscirne fuori e iniziare a muovervi nella giusta direzione e recuperare cio’ che pensate essere perso. E’ solo questione di tempo e tutto torna alla chiarezza

Capricorno gli alti e bassi dell’umore si faranno sentire, ma per contrastarli, bastera’ fare qualcosa che vi piace, un hobby che tenga impegnata e distratta la mente, anche l’umore riuscira’ comunque a trovare il suo equilibrio

Acquario giornata febbrile fra uscite e cose da fare tanto che dimenticate di riposare e rilassarvi, comunque la giornata va abbastanza bene e scorre fra un’acquisto una risata e il buon umore

Pesci potrebbe esserci un cambiamento di programma e anche una discussione con qualcuno, che pero’ rientra nell’immediato, e’ una giornata di alti e bassi ma passano velocemente



