Astrotarocchi: 17 dicembre 2022

ARIETE: Papa iniziamo subito con o un consiglio da parte di un uomo importante serio molto lungimirante, quindi una persona capace di vedere ” oltre ” e di capire l’andamento che avra’ una situazione, oppure lo sarete voi stessi molto lungimiranti e saggi questa saggezza ( se siete voi ) non e’ casuale quindi fate attenzione ad ” ascoltare/vi ” attentamente magari voi stessi saprete esattamente cosa fare

TORO E’ tempo di riflettere e di ragionare, e’ tempo di silenzio e di meditazione, per chi la pratica, e’ tempo di prendere tutto quello che di buono si e’ fatto, o gli esempi del passato per poi lasciarlo andare, e cominciare a incamminarsi verso il futuro e’ tempo di non rivelare le intenzioni o i progetti al mondo, ma di studiarli, meditarli e farli propri e’ tempo di tacere e camminare

GEMELLI oggi e’ una giornata in cui i troppi si vi faranno deflaglare e mostreranno il vero io sarete veramente stanchi di tutto e l’esplosione, inevitabile, risultera’ poi essere un toccasana vedranno come veramente vi sentite ogni volta che vorreste dire no e non lo fate per compiacere tutti, cosi non puo’ piu’ andare ma tranquilli che dura solo 24 ore

Cancro qui siete chiamati ad agire a muovervi e ad iniziare il nuovo, sia sul campo lavorativo, o magari ad iniziare un nuovo amore o a trasformarlo come fosse un nuovo inizio, insomma fate voi ma fate in maniera che sia un inizio e ci siano azioni concrete

Leone oggi severi ma giusti taglierete dove c’e’ da tagliare, soppeserete e valuterete quello che per voi e’ giusto o no, potreste avere a che fare con questioni legali o amministrative da mettere in ordine, oppure farete le cose giuste e manterrete un equilibrio perfetto

Vergine oggi l’istinto vi suggerisce un’idea ma con la dolce determinazione che avrete ci riuscirete a ragionare sopra e ne trarrete una buona idea o piu’ di una e a fine giornata potreste averla realizzata e’ vero proprio che con la dolcezza si ottiene tutto

Bilancia diavolo oggi si ha a che fare con contratti accordi patti soldi o sesso o arrabbiature epocali, purche’ non rompete piatti sfruttate tutto questo a vostro vantaggio, il diavolo per quanto lo vogliamo indorare non ha una grande morale, ma fornisce, a volte buone occasioni, da non farsi scappare

Scorpione oggi possono esserci ritorni dal passato, possono esserci notizie di persone che non vedete da tempo, rivelazioni, potrebbe essere semplicemente la voglia di rinascere e rivoluzionare la vostra vita, potrebbero essere comunicazioni pubbliche insomma una bella giornata

Sagittario oggi il principe ( voi ) va diretto a riscuotere onori e successi in ogni campo, attenzione a quel carro a non farlo sbandare non guardate il panorama ma la strada e solo quando avrete riscosso potrete rilassarvi totalmente

Capricorno in questa giornata usate intelligenza bellezza fascino tutto quello che avete per conquistare quello che volete l’imperatrice e’ la bella che non sa di esserlo oltre a tutto il resto quindi se e’ nel vostro segno dovete solo fare una cosa, imitarla e la giornata portera’ grandi risultati

Acquario oggi i vostri progetti programmi saranno aiutati dal cielo e avrete dalla vostra la fortuna di non essere ostacolati quindi diamoci una mossa e mettiamo in campo tutto quello che abbiamo in mente di fare, non si sprecano certi regali cosi…

Pesci oggi comunicazioni, notizie e tanta tanta voglia di far fluire l’energia senza troppi scossoni, di battaglie ne avete fatte e da fare, per domani nei limiti del possibile riposate

Buona giornata a tutti ❤

